الأربعاء 19 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توقعات بتصعيد الضربات والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الليل

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أكدت مصادر تابعة للاحتلال الإسرائيلي، أن هناك توقعات بتصعيد الضربات والقصف الإسرائيلى على قطاع غزة خلال الليل، حسب قناة “العربية".

يأتى ذلك عقب تصريحات البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكى جو بايدن تحدث لرئيس الوزراء الإسرائيلى 4 مرات حول خفض التصعيد فى قطاع غزة.

فيما أكد نتنياهو إصراره على مواصلة العملية العسكرية حتى تحقق هدفها واستعادة الهدوء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "وصلت للتو من غرفة العمليات الحربية الرئيسية التابعة لجيش الدفاع، وأخذت انطباعا شديدا للغاية عما يجري هناك، كل يوم نضرب المزيد من القدرات التي تتمتع بها التنظيمات الإرهابية ونحبط المزيد من قادتها الكبار، ونسقط المزيد من أبراج الإرهاب ونضرب المزيد من مخازن الأسلحة".

وتابع نتنياهو "كما قلت اليوم للسفراء هذا حق إسرائيل الطبيعي، عبرت عن تقديري العميق لدعم هذه الحكومات وأثمن خصوصا دعم الرئيس الأمريكي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

واستكمل "إنني على مواصلة هذه العملية حتى تحقيق هدفها وهو استعادة الهدوء والأمان".

 

الأراضي الفلسطينية القصف الإسرائيلى قطاع غزة الرئيس الامريكي رئيس الوزراء الاسرائيلي

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