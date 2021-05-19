الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الدراسات الإفريقية العليا» تحصل على تجديد شهادة الأيزو بمجال الجودة الإدارية

الخشت
الخشت

حصلت كلية الدراسات الإفريقية العليا على تجديد شهادة الآيزو في مجال الجودة الإدارية.


وتضم المواصفة الدولية "أيزو 9001-2015" عدة بنود رئيسية تختص بمتطلبات أنظمة الجودة، مثل سياق المؤسسة، القيادة، التخطيط، الدعم، التشغيل، تقييم الأداء، والتحسين المستمر، كما تعتمد معايير الأيزو على مؤشرات التنفيذ وآليات قياس رضاء العملاء، وإجراءات التصحيح، وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

وصرح الدكتور عطيه الطنطاوي، القائم بأعمال عميد الكلية بأن هذه الشهادة تعد من أشهر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية، والتي تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإداري الفعلي، واستيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة، والمعايير المطلوبة.
 

أضاف الطنطاوي أنه في إطار تنفيذ المراجعة الخارجية السنوية على نظم إدارة الجودة طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 9001/2015 بكلية الدراسات الإفريقية العليا خلال الفترة من ١٨ إلى ١٩ مايو ٢٠٢١ من قبل الشركة الروسية Russian Register المانحة لشهادة الأيزو، أوصى  المهندس/ ممدوح فتحي أحد المراجعين الخارجيين للشركة في نهاية المراجعة بتجديد شهادة الأيزو للكلية للمرة الرابعة على التوالي، مما يضاف إلى سجل الكلية الحافل، ويعطي مؤشرات إيجابية لقدرة الكلية على تحقيق طفرة في مجال الجودة الإدارية.

ووجه الطنطاوي الشكر لفريق عمل وحدة الأيزو بالكلية بقيادة الدكتور تامر عبدالوهاب، على ما بذلوه من جهود كبير على مدار الشهور الأربعة الماضية من أجل الحصول على تجديد شهادة الأيزو للكلية، متمنيا لوحدة الأيزو ولفريق عمل الكلية مزيدا من التقدم والرقي بما يصب في صالح جامعة القاهرة العريقة ووطننا الغالي مصر.

كلية الدراسات الأفريقية العليا شهادة الأيزو الجودة الإدارية شهادة كلية

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