الأربعاء 19 مايو 2021
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د. محمد الباز
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الكرازة

مطران الأرمن بمصر يروى قصة أقدم صلوات مريم العذراء

مطران الارمن بمصر
مطران الارمن بمصر

قال الأنبا كريكور أغسطينوس كوسا، مطران الكنيسة الأرمينية بمصر، إن صلاة “تحت ظل حمايتك نلتجئ يا مريـم” هى أقدم الصلوات الخاصة بالسيدة مريم، إذ إنها ترقى إلى منتصف القرن الثالث وهي تُعبّر بكلمات بسيطة عن مشاعر الحب واللجوء البنوي إلى البتول.

أضاف، في تصريحات اليوم بمناسبة احتفالات الكنيسة الكاثوليكية بمصر بالشهر المريمي أن مؤلفها استلهم مطلع الصلاة من المزمور السادس عشر حيث تقول الآية: "وبظل جناحيك استرني"، وهكذا فإن مريم تبسُط جناحيها أي ذراعيها كملجأ أمين يهرع إليه المؤمنون في ساعات الشدة والخطر فيجدون فيه ملاذًا أمينًا وعونًا قويًا وحنانًا والديًا.

وتابع "هذه الصلاة تذكرنا بعهود الاضطهادات التي شنتها الوثنية على الكنيسة الناشئة عندما استشهد عدد كبير من المسيحيين لتمسكهم بعقيدتهم وولائهم للمسيح يسوع، ففي ساعاتهم الأخيرة والموت يحدق بهم كانوا يرفعون قلوبهم وأصواتهم إلى مريم العذراء يطلبون عونها لئلا يفقدوا شجاعتهم ويخونوا ربهم".

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