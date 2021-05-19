أهالى غزة لـ«الدستور»: محاصرون بين الخوف والقصف.. والأمل مصرى

يعيشون لحظات رعب دائمة، يتناقلون رسائل الوداع بنظرات صامتة خائفة، ويستمعون إلى أصوات ربما أتت من الجحيم تليها رائحة غبار البنايات التى تحولت إلى ركام، وكل آمالهم فى عودة الهدوء، مع التساؤل عن الموعد الذى تتحرر فيه أرضهم من الاحتلال ليعيشوا بسلام واطمئنان.

بهذا تتلخص حياة ٣ ملايين من الفلسطينيين، يعيشون على مساحة ٣٠٠ كيلومتر داخل قطاع غزة، تحت حصار القوات الإسرائيلية وقصف صواريخها التى تسقط على أكثر مناطق العالم كثافة سكانية منذ ١١ يومًا، ولا تفرق بين عمارات سكنية وبنية تحتية ورءوس البشر.

عن هذا وأكثر يروى عدد من أهالى غزة، لـ«الدستور»، معاناتهم خلال الأيام الماضية تحت نيران العدو الإسرائيلى، معبرين فى الوقت ذاته عن ثقتهم الكاملة فى الجهود المصرية، وما تقدمه مصر لدعم الفلسطينيين.

فادى رأفت: أطفالنا لا ينامون من صوت الصواريخ.. والأسر تتجمع فى غرفة واحدة حتى تموت معًا

قال فادى رأفت، ٣١ عامًا، ويعيش فى مدينة رفح الفلسطينية داخل قطاع غزة، إن أطفال القطاع أصيبوا على مدار الأيام الماضية بحالة هلع جراء أصوات الصواريخ ومشاهد الانفجارات، حتى إن آلافًا منهم يعانون صدمة نفسية جراء الدمار ومشاهد القتل المنتشرة حولهم.

وأضاف: «أطفالنا لا ينامون، وهذا هو حال أهل القطاع بالكامل، فالقصف مستمر ٢٤ ساعة دون انقطاع، وتزداد لحظات الخوف عند سماع أصوات طيران الاستطلاع، فعندها تكون كثافة الأصوات عالية للغاية، وتعقبها على الفور أصوات انفجارات، لأن الهجمات والقصف يتمّان دون تحذير».

وأشار «رأفت» إلى أنه وأسرته يعيشون لحظات الموت ويتوقعونه فى كل دقيقة، ما يجعل اللحظات شديدة القسوة، وتابع: «سلمنا أمرنا لله، وكل تفكيرنا هو متى سنكون شهداء، ومين فينا اللى هيشيل التانى، وعند القصف نجلس جميعًا فى غرف واحدة، وأصعب شىء هو نظرات الوداع التى نتناقلها فيما بيننا كأسرة، ونحن نحاول أن نحفظ ملامح أطفالنا وأمهاتنا وزوجاتنا، لأننا ندرك أن تلك النظرات قد تكون الأخيرة».

وقال: «مساحة قطاع غزة لا تزيد على ٣٠٠ كيلومتر، وأى قصف يحدث فى أى حى أو مدينة يشعر به كل أهالى القطاع، الذين أصبحوا محاطين بمشاهد الدم والدمار، ومشاعرهم تتأرجح بين الخوف على أسرهم وبين المقاومة والصمود والرغبة فى الانتقام».

وكشف «رأفت» عن أن أكثر الكلمات التى تتردد على ألسنة الأهالى هى كلمة «يا رب»، مع البحث عن طمأنة أطفالهم وإقناعهم بأن ما يحدث من قصف يجرى بعيدًا عنهم، مضيفًا: «لكن أطفالنا يشاهدون ما يحدث فى القنوات وعلى الإنترنت، ويعرفون أن أطفالًا فى نفس عمرهم قد استشهدوا ويقولون لنا وهم يبكون: ما بدى أموت هيك».

وأكد أنه ليست هناك أى أماكن آمنة داخل قطاع غزة كى يحتمى بها الأهالى عند القصف، قائلًا: «منازلنا هى مكعبات أسمنتية، وعند اشتداد القصف حولنا ننزل إلى الدور الأرضى من البيت فى حال كنا فى أدوار علوية، وهذا ليس من أجل الحماية فقط، بل لأنه فى حال موتنا سنموت جميعًا، لأن ما أحد يريد أن يموت بحسرة استشهاد الثانى».

وختم بقوله: «الغارات الإسرائيلية تستهدف المنازل والمواطنين دون سابق تحذير، وهم يقصفوننا بصواريخ تزن أكثر من طن متفجرات، وما يفعله القصف الإسرائيلى هو جرائم ضد الإنسانية».

آدم المدهون: أحتمى من الشظايا بجزء خرسانى فى منزلى

من مخيم جباليا شمالى القطاع قال آدم المدهون، ٣٢ عامًا: «أصوات القصف والانفجارات فى كل مكان، وفى كل لحظة هناك انفجارات عنيفة يهتز منها منزلنا فى المخيم بشكل كبير، ونحاول إشغال الأطفال كى لا يخافوا من القصف، لكن الخوف والرعب فى كل مكان، لا سيما مع قصف أحياء سكنية فى القطاع، واستشهاد العشرات من الأطفال والنساء».

وأضاف: «القصف لا يتوقف، وعندما يبدأ نتجمع كأسرة فى غرفة واحدة، ونحاول التخفيف عن بعضنا، والاتصال بأفراد العائلة الذين يقطنون بعيدًا للاطمئنان عليهم وطمأنتهم علينا بأنه لم يقع شهداء أو جرحى بيننا».

وعن أكثر ما يثير هلع المحيطين به، قال: «الأطفال يفزعون من القصف والغارات الإسرائيلية، ويسألون مع كل صوت انفجار عن موقعه، ونحاول أن نطمئنهم ونؤكد لهم أن القصف بعيد حتى لا يخافوا».

وتابع: «على لسان الأطفال سؤال دائم هو: «ليه اليهود بيعملوا هيك فينا؟»، لكن القضية وطبيعة الصراع أكبر من استيعابهم فى تلك السن، لكننا نحاول أن نجعلهم يفهمون أن إسرائيل سرقت أرضنا ويريدون قتلنا للاستيلاء على مزيد من الأراضى الباقية».

وأكد أنه لا يوجد أى مكان آمن فى القطاع، مشيرًا إلى أنه وأسرته يحتمون بجزء خرسانى من المنزل، يمكن أن يؤمنهم من الشظايا بشكل أو بآخر، وإن كان لا يحميهم من القصف المباشر حال وقوعه، خاصة أن الصواريخ الإسرائيلية تهدم الأبراج والعمارات الكبيرة، لذا فاستهداف منزل صغير هو أمر سهل لها».

وأكد أن التدخلات المصرية لوقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطينى يؤثران بالإيجاب على أحوالهم، خاصة النفسية، فى ظل ذلك التصعيد العنيف، قائلًا: «الأمل كبير بالشقيقة الكبرى مصر بأن تضع حدًا للاعتداءات الإسرائيلية وتساعدنا فى تجاوز الأزمة، والقاهرة دائمًا ما وقفت إلى جانبنا وليس غريبًا عليها أن تفعل ذلك الآن».

محمود جودة: الكل ينتظر استشهاده.. وننقل موتانا فى سيارات بلا جنائز

رغم كونه إخصائيًا نفسيًا، لم يتمكن محمود جودة، ٣٦ عامًا، من التعامل النفسى مع من حوله بالقدر الذى اعتاد عليه، فى ظل حصاره بأصوات الانفجارات والصواريخ الثقيلة على مدار اليوم، كما أن «الكل هنا فى انتظار استشهاده فى أى دقيقة»، وفق ما قال لـ«الدستور».

وأضاف «جودة»: «ما يتم حولنا عبارة عن قصف عشوائى، والجيش الإسرائيلى يستخدم قنابل ثقيلة يلقيها من طائرات الـF 16 والـF 35، والتى تسبب كوارث وأضرارًا ضخمة جدًا على الأرض حولنا».

ووصف الأوضاع فى قطاع غزة بأنها قاسية جدًا، لأنه «حتى إمكانية وداع الشهداء أو دفنهم بطريقة لائقة أصبحت صعبة، وبدل تشييعهم فى جنائز، يتم نقلهم فى صمت بسيارة خاصة، ودفنهم فى أماكن قريبة من المستشفيات، لحين انتهاء التصعيد والتمكن من نقلهم إلى مدافن الأسر الخاصة بكل منهم»، كاشفًا عن أن أهالى غزة خشوا من تكرار سيناريو حرب «الجرف الصامد» فى ٢٠١٤، حين تراكمت جثث الشهداء ونفدت أماكن حمايتها، حتى لجأوا إلى وضعها فى ثلاجات الخضروات.

وروى «جودة» أصعب اللحظات التى مرت عليه هو وأطفاله خلال القصف، قائلًا: «المأساة أننا مثلًا عندما نشاهد التليفزيون لمتابعة الأخبار، نرى الدمار الذى خلفه الصاروخ الإسرائيلى الذى شاهدناه من شرفات منازلنا وهو يسقط على جيراننا، ومعظم البنايات التى دُمرت نمتلك ذكريات داخلها، خاصة أطفالنا الذين كانوا يذهبون للعب فى الملاهى هناك».

وواصل: «تساءل أطفالى: (لماذا تهدم إسرائيل تلك الأماكن؟)، فنتحدث إليهم بأننا نواجه احتلالًا وندافع عن حقنا، لذا عندما يشتد القصف ونجمع أطفالنا فى إحدى الغرف البعيدة عن الشارع، يقول لى أحدهم: (بدنا نروح نطلع ونطخ عليهم)».

وتابع: «هذه روح انتقامية ورغبة فى الثأر، ونحن ننشئهم على هذه الروح، خاصة أن هؤلاء الأطفال لا يستطيعون النوم، وأكثر ما يمكن الحصول عليه هو ساعة واحدة للراحة، وأصبحوا لا يأكلون، وهو ما أثر على صحتهم بالطبع (ضعفوا)».

وشدد على أن «ما يحدث حولنا قاسٍ للغاية على نفسية أطفالى، ورغم كونى إخصائى نفسى، فإننى لا أستطيع التعامل وتحمل المشاهد حولى، وبالتالى أشعر بعجز أمام أطفالى ولا أعرف كيف أتعامل معهم، لكن أحاول أن أشرح لهم حقيقة الأمر ببساطة»، متابعًا: «بنحتضنهم وربنا يلطف بنا وبهم».

واستنكر تعمد إسرائيل تدمير المرافق الاقتصادية، واصفًا مشاعرهم بالمتناقضة تجاه التهدئة، بقوله: «الدمار الذى حدث ضدنا هائل، ونحن نشعر بأننا بدنا نموت بس نأثر فيهم ونوجعهم، وهذه روح انتقام طبيعية، بس فى الوقت ذاته بنكون مع تحقيق السلام، حتى لو مش هو المفضل، لكن الدمار هائل».

واختتم «مجرد أخبار فتح معبر رفح ووجود عربات الإسعاف والمساعدات المصرية هذا يمنحنا دعمًا نفسيًا كبيرًا جدًا، ففى ٢٠١٤ عندما رأينا الإسعاف المصرى داخل غزة وتحدثنا مع المصريين وسمعنا لهجتهم، هذا كله طمأننا، وكأنها دبابة أتت وليس رجال إسعاف».

محمد الكحلوت: أشبه بـ«حرب عالمية».. والنوم ممنوع

بأسى بالغ، تذكر محمد الكحلوت، ٢٦ عامًا، مشاهد من اللحظات الصعبة التى عاشها وأسرته جراء التصعيد العسكرى الإسرائيلى ضد القطاع المحاصر، وما حدث من ترويع وقصف عشوائى للمدنيين.

وقال «الكحلوت»: «لحظات صعبة نمر بها فى فلسطين، على وجه التحديد فى مدينة غزة، التى تشهد قصفًا ودمارًا ونشرًا للذعر والخوف بين المواطنين الأبرياء العزل فى منازلهم، الذين يقدم الطيران الإسرائيلى على استهدافهم ويعتبرهم بنك أهدافه، مدعيًا بأن هذه الأهداف إرهابية».

وأضاف فى حديثه، لـ«الدستور»: «لحظات قصف غزة أشبه بحرب عالمية شاملة، وحجم الدمار الذى يحدث حاليًا غير مسبوق، ونعيش مشاهد تدمى القلب وتوجع العين بشكل مستمر، فالقصف لا يتوقف على مدار اليوم».

وواصل: «لا يوجد وقت مناسب للنوم نهائيًا، والأطفال حولنا يبكون ويصرخون باستمرار، ونعيش فى قلق أصبح يعيش داخلنا، خاصة أبناءنا ونساءنا، لأننا فى أى وقت يمكن أن نموت، لذا هذا القلق والتوتر يسكننا، ونفسيتنا تحت الصفر». وعن التعامل مع لحظات القصف بالقرب من بيته، قال «الكحلوت»: «عند اقتراب محيط القصف من منزلنا نتجمع فى غرفة واحدة، ونحاول ضبط النفس لطمأنة أطفالنا، ونلجأ إلى الدعاء وقراءة القرآن»، مختتمًا بقوله: «فى الحقيقة لا نملك إلا الدعاء فقط».

عبير مراد: القصف يلاحقنا فى الشوارع

بحزن شديد، تحدثت عبير مراد عن ساعات الخوف والحزن التى تعيشها تحت نيران القصف الإسرائيلى، خاصة أن لديها طفلة صغيرة، قائلة: «نقضى الليل والنهار دون نوم، فى ظل الغارات المكثفة التى لا تتوقف من الجانب الإسرائيلى».

وأضافت: «الحياة لدينا معطلة بشكل كامل، لا توجد مدارس، وجميعنا داخل منازلنا، ونعيش فى رعب قاسٍ، فأنا داخل البيت، والغارة بجانبى، ويمكن أن ينزل الصاروخ فى لحظة على منزلك»، معقبة بلهجة غزاوية: «الصاروخ ينزل على راسك بدقيقة.. ولا مجال لدينا سوى أن نظل صامدين لأنه فى النهاية تنتظر غارات فى كل ليلة».

وواصلت: «إسرائيل دمرت غزة بالكامل، ويمكن أن تكونى مترجلة فى الشارع ويتم قصفك، فإذا قررنا الهروب إلى الشارع خوفًا من قصف المنزل، ستلاحقنا الصواريخ فى الشارع أيضًا، وأول ما يبدأ صوت الغارات ويهتز البيت جميعنا نصرخ، خاصة أطفالنا، ويوميًا نعانى من أصوات نحو ٩٠ صاروخًا تسقط حولنا، وإسرائيل تضرب المنازل دون تحذير، وإن حذرت يكون القصف بعد أقل من ٣ دقائق».

وأضافت: «أكثر جملة خوفتنى عندما تحتضننى ابنتى وتقولى لى (أنا خائفة وهناك صواريخ وقصف شو نعمل.. تعالى نتخبى ماما)، لكن أنا كأم أحدث نفسى: (وين بدنا نتخبى؟!) فلا يوجد مكان آمن كى نلجأ إليه»، مشيرة إلى أن «أكثر موقف أحزننى عندما تمكنت ابنتى من النوم، واستيقظت مفزوعة كأنها رأت كابوسًا، وصرخت: (ماما قصف)، رغم أن وقتها لم يكن هناك صوت للصواريخ».

وشددت على أنهم فى غزة ينتظرون تنفيذ التهدئة، فى ظل الجهود المصرية الحالية الساعية لذلك، لكنهم لا يتعاملون مع الأنباء حتى يتم الإعلان رسميًا عن دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مضيفة: «نحن نؤمن بشكل كبير بالدور المصرى، لأن مصر فى كل حرب وعدوان هى من تقف معنا».