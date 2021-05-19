اتحاد إذاعات الدول العربية يدين جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

أدان اتحاد إذاعات الدول العربية، اليوم الأربعاء، الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة والقدس والضفة الغربية وأراضي الـ48، في تحد سافر للقانون الدولي واستهتار واضح بالقرارات الأممية.

وأعرب الاتحاد، فى بيانه عن شجبه للممارسات القمعية التي تقترفها سلطات الاحتلال، وانتهاكاتها المتكررة لحرمة المقدسات، وتنفيذ مخططاتها الرامية إلى التهجير القسري لأصحاب الأرض، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني والديمغرافي للمدينة المقدسة.

كما أدان الاتحاد ما تقوم به قوات الاحتلال من تدمير ممنهج للبنى التحتية في المدن الفلسطينية، ومكاتب العديد من المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأكد الاتحاد تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني الأبي، والتزامه الكامل بالوقوف الدائم إلى جانب الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون الفلسطيني العضو بالاتحاد، وكافة وسائل الإعلام الفلسطينية، وبذل أقصى جهوده من أجل إبلاغ صوت القضية الفلسطينية العادلة، وفضح الأعمال الإجرامية التي ترتكبها سلطات الاحتلال، ونشر الخبر الفلسطيني على أوسع نطاق في العالم.

وطالب الاتحاد المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري إزاء الأوضاع المأساوية التي يمر بها أبناء فلسطين في هذه المرحلة الدقيقة، داعيا إياه إلى تحمل مسئولياته لوقف جدي للغطرسة الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، ومساندته في نضاله المستميت لاسترجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلّة على أرضه السليبة وعاصمتها القدس الشريف.

وفى وقت سابق من اليوم، نددت نقابة "يونيفور"، التي تمثل أكبر نقابة للعاملين في القطاع الخاص، اليوم الأربعاء، بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي والجاري، مستنكرة العنف ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام.

واستهدفت الاعتداءات الدامية مباني سكنية ومخيمات للاجئين وعيادة طبية ومكاتب إعلامية دولية، وتتصاعد حصيلة القتلى يوميا مع إصابة الآلاف والمشردين، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.