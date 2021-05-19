إصابة 9 من أسرة واحدة باشتباه تسمم فى بنى سويف بسبب وجبة مكرونة

أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 5 أطفال، باشتباه تسمم غذائى بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة "مكرونة " بمنزلهم بقرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا غرب المحافظة وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن وببا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى الفشن المركزى ومستشفى ببا و 9 أشخاص مصابين بتسمم غذائى بعد تناولهم وجبة مكرونة بمنزلهم بقرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا.

وتبين أن المصابين وهم حنان مصطفى عبد التواب 50 سنة ومحمد معاذ وزير 30 سنة وأمير معاذ وزير 23 سنة، وشريف معاذ بوزير 27 سنة و معاذ محمد معاذ وزير ثلاث سنوات ‏ ومحمد محمود الغرباوي خمس سنوات، وعبد الرحمن محمود غرباوي أربع سنوات وريم محمد معاذ وزير خمس سنوات وأحمد معاذ وزير 12 سنة‏.

ووجه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بسرعة إسعاف المصابين على الفور وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة حيث تم عمل غسيل معدة وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، فيما تم حجز الأطفال بقسم الأطفال بمستشفى ببا المركزى تحت العلاج والملاحظة وإشراف الأطباء لحين تحسن حالتهم وخروجهم، تم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.