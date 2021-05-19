أنهت أزمة شربل وهبة.. من هى زينة عكر وزير الخارجية اللبنانية بالوكالة؟

جاءت لتضميد جراح سببها وزير الخارجية اللبنانى شربل وهبة، بعد الأزمة الدبلوماسية التى نتجت جراء تصريحاته عن السعودية ومجلس التعاون الخليجي، إنها زينة عكر وزيرة الدفاع اللبنانية، التى وقع عليها الاختيار لتكون وزيرة الخارجية اللبنانية.

وفي سياق متصل يستعرض “الدستور” أبرز المعلومات عن زينة عكر وزيرة الخارجية بالوكالة في السطور التالية:

-زينة عكر من مواليد 1964، وتنحدر من قضاء الكورة شمال لبنان، مسيحية تنتمي للطائفة الأرثوذوكسية.

- حصلت على شهادة البكالوريوس في الإدارة من الجامعة الأمريكية ببيروت عام 1987.

- تخصصت في التسوق، لتنطلق نحو العمل في القطاع الخاص، حتى تعيينها.

- تحسب على التيار الوطني الحر الذي يتزعمه جبران باسيل صهر الرئيس اللبنانى.

- اختارها تكتل لبنان القوي النيابي برئاسة باسيل، كإحدى أعضاء الحكومة التكنوقراط.

-دخلت فى الحكومة اللبنانية فى يناير 2020 كأول وزيرة للدفاع اللبنانية.

- شغلت منصب نائب رئيس الوزراء اللبنانى عام 2020.

- أدارت مؤسسات مالية وبحثية مع زوجها لمدة 20 عاما اكتسب الخبرة العملية في مجال البحث وتحليل المعلومات.

اعتذار شربل وهبة عن الإساءة للخليج

من جانبه، قدم وزير الخارجية اللبنانية السابق شربل وهبة، صباح اليوم، اعتذاره عن تصريحاته المسيئة لدول عربية.

وقال وهبة في بيان صدر: "يهمني التأكيد، مرة جديدة أن بعض العبارات غير المناسبة، التي صدرت عني في معرض الانفعال رفضا للإساءات غير المقبولة الموجهة إلى رئيس الجمهورية، هي من النوع الذي لا أتردد في الاعتذار عنه"، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام.

وحول تصريحاته المسيئة قال وهبة "إن القصد لم يكن لا أمس ولا قبله ولا بعده، الإساءة إلى أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها، لما فيه الخير والمصلحة المشتركين، ودوما على قاعدة الاحترام المتبادل".

وفي ختام اعتذاره قال وهبة: "جل من لا يخطئ في هذه الغابة من الأغصان المتشابكة".