الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شيرين عبدالوهاب تستعد لطرح أغنية سنجل جديدة

المطربة شيرين عبد
المطربة شيرين عبد الوهاب

تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة على طريقة السنجل بعد فترة من الغياب عن طرح الأغنيات الدرامية للجمهور.

وقال المحلن مدين في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه انتهى خلال الأيام الماضية من تلحين أغنية جديدة للمطربة شيرين عبد الوهاب حيث دخل الأغنية في الوقت الحالي مرحلة التنفيذ استعدادا لطرحها الفترة المقبلة.

وأضاف مدين أن شيرين تتعاون في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي أحمد عيسي، والموزع الموسيقي أحمد عبد السلام.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد شاركت في المارثون الرمضاني بأغنية تحمل أسم “بعلم الوصول” ضمن مبادرة “حياة كريمة” وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم، والملحن بلال سرور، والموزع الموسيقي محمد مصطفى.

كما شاركت في غناء تتر المسلسل الدرامي “لحم غزال” للنجمة غادة عبد الرزاق والذي عرض خلال مارثون مسلسلات شهر رمضان الماضي، وحملت الأغنية أسم “وشي الحقيقي” وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي بدوي جمعة، والملحن محمد رحيم، والموزع الموسيقي أمير سمير.

 

وكان الملحن مدين قد شارك في المارثون الرمضاني الماضي بأغنية "وقت الحساب" للمطرب أحمد سعد، والتي عرضت في الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز، وأحمد مكي.

وقال "مدين"  لـ"الدستور"، إنه شعر بسعادة كبيرة منذ أن عرض عليه المشاركة بأغنية "وقت الحساب" ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 2"، خاصة وأنه يحرص دائما على تقديم الأعمال الوطنية لمصر لأنها تكون علامة مميزة في تاريخه.

 

 

وكان الملحن مدين قد شارك في المارثون الرمضاني الماضي بأغنية "وقت الحساب" للمطرب أحمد سعد، والتي عرضت في الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز، وأحمد مكي.

وقال "مدين"  لـ"الدستور"، إنه شعر بسعادة كبيرة منذ أن عرض عليه المشاركة بأغنية "وقت الحساب" ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 2"، خاصة وأنه يحرص دائما على تقديم الأعمال الوطنية لمصر لأنها تكون علامة مميزة في تاريخه.

شيرين عبد الوهاب شيرين عبدالوهاب المطربة شيرين عبد الوهاب مدين الملحن مدين

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