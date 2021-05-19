بدء تسليم 65 محلا لبائعي الأحذية بحي الضواحي في بورسعيد

أعلن اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحي ببورسعيد، أنه تم البدء في إجراءات تسليم خطابات التخصيص لباعة سوق الأحذية والذي تم نقله من محيط قصر الثقافة إلى مكانه الجديد بسوق الإسراء بالضواحى .

وأوضح أنه تم التخصيص والاستلام لعدد ٦٥ بائعا من مجموع ٧٣ محلا تم تخصيصها لهم وسوف يتم تسليم باقى الخطابات تباعا غدًا، وقد شهدت منطقة السوق الجديد المقام بمنطقة الإسراء بحى الضواحى توافد العديد من باعة سوق الأحذية إليه لاستلام المحال التى تم تخصيصها لهم .

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بحي العرب والأجهزة الأمنية أزالت اليوم الأربعاء، الإشغالات والأسواق العشوائية وأماكن التجمعات بمحيط سوق العصر ٢،١ بحى العرب، تمهيدا لافتتاح سوق العصر الحضارى الجديد.



وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والامنية بحي العرب قامت بحملة مكثفة على الأسواق الشعبية العشوائية بالمنطقة وذلك استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات والحد من انتشار العدوى والحفاظ على الصحة العامة وتمهيدآ لافتتاح سوق العصر ( ١ - ٢ ) بشارع القليوبية وشارع الدقهلية والشوارع الجانبية بالتنسيق مع شرطة المرافق و قسم شرطة العرب.

حيث قامت الحملة برفع الإشغالات المتواجدة وبائعي الفاكهة والخضار بحرم الطريق العام بشارع الدقهلية والقليوبية ومحيط سوق العصر ١ - ٢ ، وتم فض التجمعات الخاصة بالباعة الجائلين، وفتح الطريق أمام المارة ورفع أطنان من القمامة والمخلفات والرمال والمنقولات الخشبية المتهالك،

وتم التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام وعدم العودة والتجمع لعدم الإضرار بالصحة العامة ومنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد خصوصآ بعد رفع المخلفات التي نتجت عن إزالة الإشغالات و للحفاظ على المظهر العام محيط سوق العصر ١ - ٢ و سيتم تطبيق القانون لكل من يخالف ذالك التعليمات وهذا لتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمواطنين ، يأتى ذلك ضمن سلسلة الأسواق الحضارية الحديثة التى تشهدها بورسعيد حاليا تماشيا مع الطفرة التنموية فى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان قد عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الاربعاء اجتماعا ، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.



واستعرض اللواء عادل الغضبان، مع الحضور معدلات التنفيذ الأخيرة لعدد من المشروعات الجارية، والتى تتم فى العديد من القطاعات بأحياء المحافظة فى إطار التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة فى الآونة الأخيرة .

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالتنفيذ، والمتابعة أولا بأول للموقف التنفيذى للمشروعات، مؤكدا على تذليل كافة العقبات التى تساهم فى سرعة إنجاز الأعمال الجارية.