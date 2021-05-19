برلماني: ردود الأفعال العالمية المُرحبة بمبادرة الرئيس لإعمار غزة تؤكد حيوية القرار

قال النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، إن ردود الأفعال العربية والعالمية وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي المُرحبة بقرار الرئيس السيسي تخصيص 500 مليون دولار لإعادة اعمار قطاع غزة، ومشاركة الشركات المصرية في إعادة الإعمار يؤكد على حيوية القرار وأهميته الكبيرة على الصعيد الفلسطيني في ظل الخسائر الفادحة مع استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأضاف نصار خلال تصريحات له اليوم، أن قرار الرئيس السيسي بتخصيص هذا المبلغ الضخم لإعادة إعمار غزة، يؤكد على قوة وريادة المبادرات المصرية في عز الأزمات، كما سبقت دولا عربية وأجنبية كثيرة في تفكيرها وخطواتها، أمام حالة الدمار الواسع في القطاع ويؤكد أن مصر قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني ولا تتأخر أبدا في الدفاع عنه لاسترداد حقوقه أو الوقوف معه وقت المحن والأزمات.

وشدد عضو مجلس النواب، أن توقيت إعلان المبادرة المصرية وقبل انتهاء القتال الدائر، من شأنه أن يسرع بعملية التهدئة والانتقال خطوة للأمام والتذكير بأهمية الحل السياسي للقضية الفلسطينية فلا يعقل استمرار الجمود هكذا على الساحة الفلسطينية، ولا تزال هناك مبادرة عربية واتفاقيات دولية لتحقيق السلام وإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية وغلق باب العنف للأبد، قائلا: للأسف الإدارة الإسرائيلية لا تزال تصم أذنيها عن السماع لصوت السلام وتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال.

يذكر أن الرئيس السيسي، وعلى هامش وجوده في فرنسا أعلن تخصيص مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة ومساعدة الفلسطينيين وهى المبادرة التي هزت العالم كله وأشاد الجميع بها.