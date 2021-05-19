وكيل «تعليم أسوان» يكرم طالب اخترع سيارة تعمل بالكهرباء لمساعدة ذوى الهمم

كرم الدكتورخالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الطالب محمد أحمد محمود بمدرسة العطوانى الإعدادية الجديدة التابعة لإدارة إدفو التعليمية، لفوزه بالمركز الأول على مستوى المديرية فى مسابقة المخترع الصغير ٢٠٢١، وذلك بحضور شقيقة الطالب.

وقام وكيل الوزارة، بتكريم منال محمد حسين معلمة العلوم بالمدرسة والمشرفة على الطالب.

وخلال التكريم دار حديث أبوى بين وكيل الوزارة والطالب، عن اختراعه (وهو عبارة عن سيارة تعمل بالكهرباء لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة)، ومن ساعده ودعمه فى المشاركة فى المسابقة سواء من الأسرة أو المدرسة أو المجتمع المحيط، وطموحه خلال الفترة القادمة ومثله الأعلى.

وقدم التهنئة لمحمد باعتباره أحد النماذج المضيئة بأسوان، متمنيًا له مزيد من النجاح والتميز وعدم التوقف عن التفكير والابتكار، بل وتطوير اختراعه للحصول على مركز متميز على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن عقد الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه أمس، اجتماعًا بكلاً من مديرى المراحل (الثانوية - الإعدادية - الإبتدائية - رياض الأطفال) بحضور مديرى العموم، وذلك لمناقشة عدة موضوعات مختلفة.

استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، والاطمئنان على سير الامتحانات التكميلية للشهادة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى (العام) التى بدأت اليوم ، وأكد الحضور أن امتحانات اليوم مرت بسلام ولم ترد أى مشكلات أو شكاوى إلى غرف العمليات.



وأكد وكيل الوزارة على ضرورة التصحيح أولًا بأول، والانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة فى أسرع وقت، وإعداد كشوف بحد أقصى الخميس ٥/٢٠ بأسماء الطلاب سواء الذين اجتازوا أو لم يجتازوا الامتحان التكميلي للشهادة الإعدادية، تمهيدًا لإرسال النتائج للكنترول لاتخاذ اللازم.

بعدها تطرق إلى استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠، والتى تنطلق الثلاثاء ١ يونيه المقبل وتنتهى الإثنين ٧ من ذات الشهر، وأكد على مدير التعليم الإعدادى، بضرورة التنبيه على مديرى المدارس بضرورة (تنظيف وتعقيم وفرش وتجهيز) مدارسهم استعدادًا للامتحانات، حيث إن ذلك مسئولية مدير المدرسة وليس رئيس اللجنة، وعلى السادة مديرى المدارس فرش اللجان بما يعادل ١٤ طالب فقط فى اللجنة الواحدة تنفيذًا لتعليمات الوزارة، عدا بعض المدارس(ذات طبيعة كثافية خاصة) التى سيكون عدد الطلاب بها ١٥ طالب باللجنة الواحدة، والتنبيه كذلك على سكرتيرى المدارس بتجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

وعلى الحضور التنسيق والتواصل مع المسئولين بالإدارات التعليمية والمدارس، للاطمئنان على الأوضاع العامة للجان، ومعرفة أى مشكلات أو معوقات لحلها معالجتها بشكل فورى قبل بدء الامتحانات، حيث أنه لن يسمح لأى فرد بتصدير أى مشكلة خاصة بالشهادة الإعدادية خلال فترة الامتحانات أو قبلها بفترة قليلة، ويعتبر هذا تقصير من جانب الفرد وإهمال لمهام عمله.

received_820171218918058

received_306977370964108