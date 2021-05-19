مدبر الكلدان: «بره مش أحسن من مصر.. ومرددو تلك الجملة يجهلونها»

علق الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية بمصر على مقولة "بره أحسن من مصر"، التي يرددها البعض عن جهل بحسب تعبيره.

وقال ساتي، لـ"الدستور":"البعض يُردد مقوله بره أحسن من مصر وهي جملة يرددها من يجهل أسلوب الحياة في الغرب، مؤكدًا أنه قضى فترة كبيرة من عمري بأوروبا والمثل يقول:"اسأل مجرب ولا تسأل طبيب"، فأنت لا تتخيل حجم معاناة الخارج من الضرائب والبيروقراطية فهناك ضريبة على الراديو والتلفاز، الطرق، كل شئ إلا الهواء".

أضاف:"أتعجب ممن يتحدثون عن حقوق الإنسان في مصر، يجب على الجميع أن يعي بأن هناك فرققًا بين التجاوز والديموقراطية، فحتى هولندا وانجلترا بهما قانونًا يُجرم الإساءة للذات الملكية".

وتابع "بالنسبة للتظاهرات مثلا، حينما دخلت داعش الموصل، كنت أول راهب ينظم مظاهرة في تاريخ بلجيكا الحديث، وذلك على الرغم من أن الكنيسة لا تدخل بالسياسة، إلا أن الأمر خرج في هيئة وقفة إنسانية احتجاجية على أفعال داعش بالعراق واستغرق الأمر شهرًا على الحصول على الموافقة، وتم تحديد مكان المظاهرة، ولا يسمح بالانتقال أو التظاهر العشوائي".