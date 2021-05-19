غدًا.. يسرا وسامح عبد العزيز ضيفا برنامج «معكم منى الشاذلي»

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في سهرة خاصة نجوم وصناع مسلسل "حرب أهلية" كل من الفنانة يسرا والمخرج سامح عبد العزيز والفنانة جميلة عوض ومايان السيد وأروى جودة، خلال الحلقة المقبلة من برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة قناة CBC على أن تعرض الحلقة على جزأين يومي الخميس والجمعة.

ويكشف صناع العمل خلال الحلقة كواليس تصوير المسلسل ورأيهم في ردود الأفعال التي تلقوها حول نجاح العمل في شهر رمضان الماضي، وما الصعوبات التي واجهوها أثناء التصوير، بالإضافة إلى العديد من المواقف الطريفة والصعبة التي مروا بها أثناء تصوير المسلسل.

وكان المسلسل حقق نجاحا جماهيريا كبيرا أثناء عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، وقررت شبكة قنوات mbc أن تحصل على أحقية العرض الثاني لمسلسل "حرب أهلية" عبر شاشة قناة mbc 4 بداية من الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

قنوات عرض مسلسل حرب أهلية خلال موسم رمضان الماضي

وكان المسلسل عرض على شاشة قناة سي بي سي، وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل نظرًا لما يتضمنه من أحداث شيقة ومثيرة بين الخير والشر.

دور يسرا في مسلسل حرب أهلية

وتجسد يسرا خلال العمل قصة مريم، وهي إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، والتي تمر بمنعطفات غير متوقعة تقلب حياتها رأسًا على عقب، فتحاول لملمة أشلائها في مواجهة التحولات الطارئة في حياتها في إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة.

أحداث مسلسل حرب أهلية

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة بين زوجتين لشخص واحد، إلى جانب الصراع بين أبطال العمل وفي مقدمتهم الفنانة يسرا التي تجسد دور "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، ولديها ابنة تدخلها في صراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.



أبطال مسلسل حرب أهلية



يشارك في بطولة المسلسل يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، تامر هجرس، رشدي الشامي، خالد أنور، بسنت صيام، برلنتي فؤاد، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.