«صحة البحر الأحمر»: تطعيم العاملين بمينائى سفاجا والغردقة بلقاح كورونا

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، انتهاء الفرق الطبية من تطعيم العاملين بمينائى الغردقة وسفاجا البحريين،عن طريق فرق طبية متحركة مدربة حرصًا على استكمال تطعيم الفئات المستحقّة للحصول علي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأكد مرعي، أنه بعد تلقيح العاملين بمينائي الغردقة وسفاجا البحريين، والعاملين بمطاري الغردقة ومرسى علم، يكون تم تنفيذ خطة وزارة الصحة وتوجيهات الدكتورة هالة زايد، بتوفير للقاح للفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن العاملين بالمنافذالبحرية والمطارات من أكثر الفئات تعامًلا مع المسافرين والمواطنين، وحصولهم علي اللقاح يأتي في إطار المحافظة على صحة المواطنين.

كان قد أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن بدء أعمال تطعيم وتلقيح مرضى الأورام بقسم العلاج الكيماوى بمستشفى الغردقة العام ضد فيروس كورونا المستجد.



وأكد «مرعي» في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه يتم التسجيل لجميع مرضى الأورام بالمحافظة على موقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح بواسطة مديرية الصحة، وذلك تيسيرًا عليهم، وحرصًا على راحتهم، وذلك بتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالتيسير على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من مرضى الغسيل الكلوي ومرضى الأورام.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن التطعيم آمن وفعال وبالمجان، ودعا جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقي اللقاح والحفاظ علي سلامتهم وسلامة ذويهم.

إضافة مركزين جديدين لتلقي لقاح كورونا بالبحر الأحمر

وأعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أمس الثلاثاء، عن أنه تم اختيار 2 مركز جديد للمواطنين الراغبين بتطعيم فيروس كورونا بالأماكن الآتية وهي وحدة المستعمرة (مستشفى القصير القديم) بمدينة القصير، ووحدة الأمل بمدينة رأس غارب، مؤكدًا أنه بذلك بلغ إجمالي مراكز التطعيم لقاح فيروس كورونا بالبحر الأحمر 3 مراكز بخلاف مركز تطعيم العاملين بالقطاع السياحى.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أنه تم الانتهاء من جاهزية الأماكن التي تم اختيارها لاستقبال المواطنين الراغبين بتطعيم كورونا، وشدد على جميع الطواقم الطبية بالحرص على الالتزام بكل الاشتراطات الصحية ومطابقة الأماكن لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها، والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.

موقع التسجيل للحصول علي لقاح فيروس كورونا

وأوضح «مرعي» أن المراكز الجديدة تمكن المواطنين من الحجز وتلقي اللقاح في مراكزهم دون الحاجة للسفر ودعى مواطني المحافظة للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg

تلقيح العاملين بمينائي سفاجا والغردقة

تلقيح العاملين بمينائي سفاجا والغردقة

تلقيح العاملين بمينائي سفاجا والغردقة

تلقيح العاملين بمينائي سفاجا والغردقة