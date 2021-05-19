الأربعاء 19 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

فيلبس ماهر: جميعنا أبناء الله وشعبه المختار وليس إسرائيل كما تروج

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أيدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكنردية، بطريرك الكرازة المرقسية، موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية.

وعلى الرغم من مرور عدة قرون منذ مجئ المسيح، إلا أن البعض لا يزال يتساءل: "هل إسرائيل هم شعب الله المختار؟"، وهو ما نفاه الأب فيلبس ماهر، لـ"الدستور"، مفضلاً أن يبدأ إجابته على التساؤل برد البابا شنودة الثالث الذي قال من الولايات المتحدة الأمريكية إن كانت إسرائيل شعب الله المختار فالأمريكان والمصريون خارج ذلك الشعب، وهو ما يعد أمرًا غير منطقيًا.

أشار فيبلس إلى أنه على الصعيد الروحي فجميع أبناء الله هم المؤمنين باسمه القدوس، ويتممون وصاياه، وفكرة  شعب الله المختار، كانت قديما حينما اتبع اسرائيل الله بينما كانت الشعوب الأخرى تعبد الأوثان، أما الآن فمحبي الله كثر ومتبعيه لا حصر لهم.

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