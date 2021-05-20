أمل جديد لمرضى الاكتئاب.. الغطس بماء ساخن يساعد على الشفاء

بالماء الساخن..

أظهرت دراسة جديدة، أن الاسترخاء والغطس في حمام ساخن قد يكون مفتاحًا لتخفيف الاكتئاب والقلق، وذلك وفقًا لما أكده تقريرصحيفة "دجيلى ميل" البريطانية.

وأوضح عدد من الباحثين بجامعة "ويسكونسن" بالولايات المتحدة الأمريكية، أن المرضى الذين يعانون من الاكتئاب والقلق يمكن أن يقل نسبة الاكتئاب واللق لديهم بالغطس في الماء الساخن عند درجات حرارة من 39 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.

وأظهرت الحرارة جودتها كعلاج فعال لتخفيف الاكتئاب والقلق الناجم عن ضغوط الحياة اليومية، خاصة العمل، وذلك وفقًا لنتائج الدراسة المنشورة.

«شخص من كل 5 أشخاص مصاب بالإكتئاب»

وأكد الباحثون، أن كل خمسة اشخاص، يصاب شخص بالاكتئاب والقلق، نتيجة لذلك فقد يعانون من مشاعر التعاسة واليأس، بالإضافة إلى ظهور أعراض جسدية بما في ذلك التعب المفرط والأرق وفقدان الرغبة الجنسية.

عادةً ما تتضمن العلاجات الاستشارة أو العلاجات الحوارية لتحديد العوامل المسؤولة وحلها، ومضادات الاكتئاب، التي يُعتقد أنها تغير مستويات المواد الكيميائية في الدماغ التي تؤثر على الحالة المزاجية مثل السيروتونين.

ويمكن أن تستغرق مضادات الاكتئاب عدة أسابيع حتى تصبح سارية المفعول تمامًا ولها آثار جانبية بما في ذلك فقدان الرغبة الجنسية، الأمر الذى يجعل "الاسترخاء بحمام ساخن" الحل الأسرع والأفضل.

60% إستجابوا للعلاج بـ«الماء الساخن»

وخلال الدراسة، تم وضع لفائف ساخنة حول المرضى الذين يعانون من الاكتئاب الشديد ، مما أدى إلى زيادة درجة حرارة أجسامهم إلى 38.3 درجة مئوية.

ووجد الباحثون من جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة، أن 60 في المائة من المرضى استجابوا للعلاج ، و 40 في المائة استوفوا معايير التعافي من الاكتئاب بعد جلسة واحدة.

وهناك العديد من النظريات التي قد تساعد في استخدام الحرارة، أحدها أن الاكتئاب قد ارتبط مؤخرًا بمستويات عالية من الالتهابات العامة في الجسم، لذا فإن النظرية تقول أن الحرارة قد تزيد من مستويات المركبات المضادة للالتهابات.

وأكدت نظرية أخرى أن الإحساس بتسخين الجسم قد يريح المرضى، مما يجعلهم أقل عرضة للأفكار السلبية، بالإضافة الى القلق والتوتر الناجم عن ضغوط الحياة اليومية.

وعن طريقة العلاج، يتم وضع الأرجل في ماء ساخن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهرين.