أيشا غلام توضح طرق الحفاظ على البشرة الدهنية

الحفاظ على البشرة الدهنية

تعتبر البشرة الدهنية من أنواع البشرة المزعجة بالنسبة للفتيات حيث أن هذه النوعية تتسبب في ظهور الحبوب والبقع الداكنة على البشرة بصورة كبيرة.

في هذا السياق تقدم أيشا غلام خبيرة التجميل العالمية نصائحها قائلة، إن البشرة الدهنية تحتاج المزيد من الإهتمام لمنع ظهور الحبوب على الوجة، وتظهر دائمًا بمظهر جذاب وجيد، مشيرة إلى أن هذه البشرة من مشكلاتها الغدد الدهنية والتغيرات الهرمونية خلال الحمل والزواج والعذر الشهري، بالإضافة لتأثرها بالحالة النفسية والتوتر والقلق.

وأضافت غلام أنه لابد من استخدام منتجات مخصصة للبشرة الدهنية بالإضافة إلى عدم غسل البشرة أكثر من ثلاث مرات في اليوم حتى لا تتخلص من الزيوت الطبيعية التى تفرزها البشرة .

وذكرت أن على صاحبة البشرة الدهنية شرب المياه بصورة كبيرة ليس أقل من 3 لتر في اليوم، بالإضافة إلى تناول الفاكهة والخضروات بصورة مستمرة حتى نحصل على الألياف بها.

وتابعت خبيرة التجميل أيشا غلام لا يتم الإفراط في تقشير البشرة فالإكثار في التقشير يعمل على الإضرار بالبشرة لا لنفعها لذا لا يتم الإكثار على 3 مرات اسبوعيًأ في تقشير البشرة بصورة طبيعية.

وأكدت أن عدم ترطيب البشرة في فصل الصيف ظنًا أن الترطيب يزيدها في إنتاج الزيوت أمر خاطىء عليكي التركيز على ترطيب البشرة بصورة دائمة والعمل على استخدام التونر في الصباح والمساء عقب الغسول المناسب للبشرة الدهنية.

وشددت على تنظيف البشرة بشكل كامل من الماكياج خاصة قبل النوم حتى لا تتراكم الأوساخ والدهون على البشرة باستخدام مناديل إزالة الماكياج بشكل كامل حتى يتم تنظيف البشرة، مع غسل البشرة بالماء للتخلص من الشوائب وبواقي الماكياج وآثار المزيل ومن ثم تجفيف البشرة بلطف، ويمكن استخدام التنظيف العميق للبشرة مرة كل اسبوع مع التقشير والترطيب العميق لها حتى نحافظ على البشرة