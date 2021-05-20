الخميس 20 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الحفاظ على البشرة الدهنية

أيشا غلام توضح طرق الحفاظ على البشرة الدهنية

البشرة الدهنية
البشرة الدهنية

تعتبر البشرة الدهنية من أنواع البشرة المزعجة بالنسبة للفتيات حيث أن هذه النوعية تتسبب في ظهور الحبوب والبقع الداكنة على البشرة بصورة كبيرة.

 

في هذا السياق تقدم أيشا غلام خبيرة التجميل العالمية نصائحها قائلة، إن البشرة الدهنية تحتاج المزيد من الإهتمام لمنع ظهور الحبوب على الوجة، وتظهر دائمًا بمظهر جذاب وجيد، مشيرة إلى أن هذه البشرة من مشكلاتها الغدد الدهنية والتغيرات الهرمونية خلال الحمل والزواج والعذر الشهري، بالإضافة لتأثرها بالحالة النفسية والتوتر والقلق.

 

وأضافت غلام أنه لابد من استخدام منتجات مخصصة للبشرة الدهنية بالإضافة إلى عدم غسل البشرة أكثر من ثلاث مرات في اليوم حتى لا تتخلص من الزيوت الطبيعية التى تفرزها البشرة .

 

وذكرت أن على صاحبة البشرة الدهنية شرب المياه بصورة كبيرة ليس أقل من 3 لتر في اليوم، بالإضافة إلى تناول الفاكهة والخضروات بصورة مستمرة حتى نحصل على الألياف بها.

 

وتابعت خبيرة التجميل أيشا غلام لا يتم الإفراط في تقشير البشرة فالإكثار في التقشير يعمل على الإضرار بالبشرة لا لنفعها لذا لا يتم الإكثار على 3 مرات اسبوعيًأ في تقشير البشرة بصورة طبيعية.

 

وأكدت أن عدم ترطيب البشرة في فصل الصيف ظنًا أن الترطيب يزيدها في إنتاج الزيوت أمر خاطىء عليكي التركيز على ترطيب البشرة بصورة دائمة والعمل على استخدام التونر في الصباح والمساء عقب الغسول المناسب للبشرة الدهنية.

 

وشددت على تنظيف البشرة بشكل كامل من الماكياج خاصة قبل النوم حتى لا تتراكم الأوساخ والدهون على البشرة باستخدام مناديل إزالة الماكياج بشكل كامل حتى يتم تنظيف البشرة، مع غسل البشرة بالماء للتخلص من الشوائب وبواقي الماكياج وآثار المزيل ومن ثم تجفيف البشرة بلطف، ويمكن استخدام التنظيف العميق للبشرة مرة كل اسبوع مع التقشير والترطيب العميق لها حتى نحافظ على البشرة

أيشا غلام خبيرة التجميل العالمية
أيشا غلام خبيرة التجميل العالمية
التنظيف العميق للبشرة البشرة الدهنية تنظيف البشرة الدهنية تنظيف البشرة بعمق كيفية الحفاظ على البشرة الدهنية

الأكثر قراءة

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

استمرار غلق المحال حتى نهاية مايو.. وإعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ

ساسي يعلن الحرب ضد الزمالك

محمد الباز يكتب: إلى مناضلى المظاهرات.. لا أراكم الله مكروهًا فى قضية لديكم

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

مقتل 15 مدنيا فى هجوم إرهاىي مسلح فى بوركينافاسو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

خالد عكاشة

الإنصاف المتأخر للسياسة المصرية

ماجد حبته

وزير خارجية «تخريب» الأعمال!

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكي: العنف المتصاعد في غزة ليس حلًا

الرئيس الفلسطينى: التصعيد الإسرائيلى يتطلب البدء بحل سياسى قائم على قرارات الشرعية الدولية

مفاجآت حماس..كيف أثرت "الأخطاء الاستخباراتية" الإسرائيلية على المواجهة؟