«الكهرباء» تفتتح مركزا خاصا لتلقي العاملين وأسرهم لقاح كورونا

كشف الدكتور محمد إسماعيل، رئيس شركة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن افتتاح الشركة مركز لتلقي العاملين بوزارة الكهرباء وأسرهم والعاملين المحالين للمعاش وأسرهم وتقديم لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال إسماعيل، في تصريح صحفي، إن خطوات تسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا بسيطة للغاية، وهي من خلال التسجيل في رابط وزارة الصحة، ثم التسجيل في رابط الشركة برقم تسجيل وزارة الصحة.

وأضاف رئيس شركة الخدمات الطبية أن تلك الخطوة تأتي فى إطار تعليمات المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوفير كافة التسهيلات للعاملين وأسرهم لمواجهة الفيروس والتصدى له من خلال الحصول على اللقاح الذى تم توافره بكميات من خلال التنسيق مع وزارة الصحة.

وطالب رئيس شركة الخدمات الطبية، العاملين وأسرهم التابعين لشركات الكهرباء التوجه لمقر الشركة بألماظة للحصول على اللقاح بدءا من اليوم وعلى مدار اليوم.

من هنا| رابط تسجيل العاملين في الكهرباء وأسرهم لتلقي لقاح "كورونا"

ووفق بيان شركة الخدمات الطبية فإن خطوات التسجيل هى:

أولا: التسجيل على موقع وزارة الصحة من خلال الرابط التالى : https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration

ثانيا: التسجيل فى الاستمارة التالية وملء البيانات والتأكد من صحتها

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPdtftnircovt3ELQqmU4bmWLNf7wP9C1FQAjZgFfpcZIhSw/viewform?usp=sf_link

وطالب رئيس شركة الخدمات الطبية فى تصريحات صحفية، العاملين وأسرهم التابعين لشركات الكهرباء التوجه لمقر الشركة بألماظة للحصول على اللقاح بدءا من اليوم وعلى مدار اليوم.