هبة مجدي: لا أحب «دوشة» السوشيال ميديا وأكتفي بمعرفة الأخبار من زوجي

عبرت الفنانة هبة مجدي عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسلها الجديد موسى، والذي يعد أحد أهم أعمالها الفنية على حد وصفها، بعدما نالت عليه إشادات عديدة مؤخرا.

وعن تعاونها مع مخرج العمل قالت لـ"الدستور": تعاونت مع محمد سلامة في مسلسل "نصيبي وقسمتي" وكانت أوقات ممتعة، لكن في موسى وجدته مختلف تمامًا ومذاكر لكل المشاهد والشخصيات، وهذا قلما رأيته في مخرج.

وعن التعاون مع مؤلف المسلسل والصعوبات التي قابلتها قالت: ناصر عبد الرحمن تعاونت معه في "جبل الحلال" مع الراحل محمود عبد العزيز، لكن في موسى أيضًا الوضع أصبح مختلف، فقد تناقشت معه في الدور لأنه كبير وبه تفاصيل كثيرة، فقد تحدثت معه مثلا حول لماذا أتزوج من شخص أكبر مني سنًا، وأكد لي أسباب ذلك خلال الفترات السابقة وتحدثت معه حول الكثير من هذه الأمور التي كانت في شخصية شفيقة، فكل تفصيله في الشخصية كانت لديه إيجابية مقنعه بالنسبة لي عليها من واقع قراءته لتاريخ هذه الفترة.

وتحدثت هبة عن إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا وقالت: "بالتأكيد السوشيال ميديا مهمة وهي من تنشر العمل بطريقة أوسع وأسهل، لكن بالنسبالي أنا مختفية كثيرًا عنها، فأنا أتواجد على إنستجرام فقط، فأنا لا أحب الدوشة، حتى أتواجد على كافة مواقع السوشيال ميديا، وقمت بالتواجد على موقع واحد فقط حتى أكون أكثر تواجد في بيتي ووسط أسرتي، كما أنني أرجع إلى زوجي لمعرفة الأخبار عني وعن رأي الناس في أعمالي أما عن الجمل المنتشرة خلال هذا الشهر فهي كثيرة لكنني لا أهتم بذلك أيضًا فكل ممثل لديه الحرية في كيفية انتشاره على السوشيال ميديا لكنني أعلم جيدًا أن الفنان الجيد يصل لجمهوره بسهوله دون أي دعاية يفعلها".

مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.