الأربعاء 19 مايو 2021
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الكرازة

الأقباط الكاثوليك يقرأون رسالة رومية وإنجيل يوحنا فى قداس الليلة

الانبا ابراهيم اسحق
الانبا ابراهيم اسحق

تنظم الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، القداسات الالهية، اليوم، احتفالاً بفترة الخماسين المقدسة، ويقرأ كاثوليك مصر عدة قراءات روحية على مدار اليوم وخلال القداس الإلهي كالآتي:

رسالة القدّيس بولس إلى أهل رومية 16-14:2

إنجيل القدّيس يوحنّا 27-21:8

ويتولى رعاة الكنائس اطلاق العظة الروحية على مسامع المشاركين بالحضور من أبناء الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، ودائما ما تأتي العظة كتعليق على نصوص الإنجيل التي تتلى على مسامعهم خلال القداس الإلهي.

وفترة الخماسين المُقدسة، التي تحتفل بها الكنيسة المصرية، حاليًا،  تبدأ منذ يوم عيد القيامة المجيد، وحتي عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من الأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".

وينقطع المسيحيون خلال فترة الخماسين، عن الصوم نهائيًا، فلا يصام فيها أي يوم، حتى يومي الأربعاء والجمعة، اللذين يعتبران من أصوام الزهد ذات الدرجة الأولى في الكنيسة لا يُصام بهما مُطلقًا خلال فترة الخماسين المُقدسة.

قراءات الاقباط الكاثوليك الكنيسة القبطية الكاثوليكية الأنبا إبراهيم اسحق القداس الإلهي قداس 11 بشنس

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