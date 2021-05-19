وزير خارجية «تخريب» الأعمال!

منتصف يوليو المقبل، سيكمل شربل وهبة، وزير الخارجية فى حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، عامه التاسع والستين. ومن المفترض أن يكون قد قضى ثلثى هذا العمر المديد فى العمل الدبلوماسى، لكنه فى لحظة طيش، أو غياب عن الوعى، أطلق تصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية، فى حوار مع قناة الحرة الأمريكية: تصريحات مشينة وعنصرية أساءت إلى دول مجلس التعاون الخليجى. وبعد أن حاول التنصل منها، اعتذر عنها وبررها بـ«جل من لا يخطئ فى هذه الغابة من الأغصان المتشابكة»!

السعودية، الإمارات، الكويت والبحرين، استدعت سفراء لبنان لديها، أو القائمين بأعمالهم، وسلمتهم مذكرات احتجاج، تضمنت استنكارًا واستهجانًا لتلك الإساءات، التى تتنافى مع علاقات الأخوة التاريخية بين دول الخليج ولبنان. وأعرب نايف فلاح مبارك الحجرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجى، عن رفضه واستنكاره لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة بحق دول مجلس التعاون الخليجى وشعوبها. وطالب «وهبة» بتقديم اعتذار رسمى لدول مجلس التعاون الخليجى وشعوبها نظير ما بدر منه من إساءات غير مقبولة على الإطلاق.

داخليًا، قوبلت تصريحات «وهبة» باستنكار بالغ من غالبية القوى السياسية اللبنانية، وشجبها رئيس حكومة تسيير الأعمال، ووصفها سعد الحريرى، رئيس الوزراء المكلّف، بأنها محاولة لتخريب العلاقات اللبنانية العربية. وتبرأت منها الرئاسة اللبنانية، وشدّد الرئيس ميشال عون على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج، مؤكدًا حرصه على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها. كما صدرت إدانات من رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتى وتمام سلام.

بعد إفاقته، أو بعد مرور لحظة الطيش، حاول «وهبة» لملمة ما بعثره فى بيانين: تنصل فى الأول من تصريحاته بزعمه أنه فوجئ بتفسيرات وتأويلات غير صحيحة لها. وقال: «ما قلته لم يتناول الأشقاء فى دول الخليج العربى، ولم أتطرق إلى تسمية أى دولة. لكنى فوجئت أكثر ببعض البيانات التى صدرت فى لبنان والتى تحور كلامى». وفى البيان الثانى أقر بجريمته واعتذر عن «بعض العبارات غير المناسبة»، التى قال إنها صدرت عنه «فى معرض الانفعال رفضًا للإساءات غير المقبولة الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية». وزعم أنه لم يقصد الإساءة إلى أى من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة، وأن جهوده لم تتوقف «لتحسين وتطوير العلاقات معها، لما فيه الخير والمصلحة المشتركان، ودومًا على قاعدة الاحترام المتبادل»!

الارتباك نفسه، لازم شربل وهبة منذ أن حلف اليمين، الذى لم يمر أسبوع عليه، حتى استقالت الحكومة، وصارت حكومة تسيير أعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة: فى ٣ أغسطس ٢٠٢٠ تولى الوزارة خلفًا لناصيف حتى، وفى ١٠ أغسطس استقالت الحكومة على خلفية انفجار مرفأ بيروت. وبينما كان ينبغى إقالته، لعشرات الأسباب غير تلك التصريحات، انتظروا حتى حدثت الكارثة، ومنحوه شرف الاستقالة. وعرفنا من حسابه على «تويتر»، صباح أمس، الأربعاء، أنه «تشرّف» بمقابلة «فخامة الرئيس» وقدم إليه طلب إعفائه من مهامه ومسئولياته!

المنتمى للتيار الوطنى الحر، المتحالف مع حزب الله، عمل سفيرًا لدى فنزويلا منذ سنة ٢٠٠٧ إلى سنة ٢٠١٢، وخلال تلك الفترة، أو بسبب تلك الفترة، صار عضوًا فى مجلس إدارة فى شركة «MFAA Holdings Limited» التابعة لطارق العيسمى، السورى الأصل، النائب السابق للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، الذى يشغل حاليًا منصب وزير الصناعة، والمدرج اسمه على قائمة العقوبات الأمريكية بصفته واحدًا من أكثر ١٠ هاربين مطلوبين بتهمة الاتجار الدولى بالمخدرات. وعليه، تم تجميد حساباته وممتلكاته فى الولايات المتحدة.

وثائق كشفت عن دور «العيسمى»، رجل «مادورو» القوى، فى عمليات التجسس وغسل الأموال وتجارة المخدرات لصالح «حزب الله» اللبنانى وأجهزة تابعة للنظام الإيرانى. ووفقًا لما نشرته جريدة «نيويورك تايمز» فى مايو ٢٠١٩، فقد كان والد العيسمى، كارلوس زيدان العيسمى، مسئولًا فى حزب الله، مسئولًا عن تدريب قوات الحزب داخل فنزويلا على التجسس والتهريب. وأسند إلى غازى نصرالدين، اللبنانى الأصل، قيادة تلك المجموعة، وإدارة مركز تدريب وتجنيد شبه عسكرى خارج صالة الألعاب الرياضية فى وسط مدينة كاراكاس. و«نصرالدين» مدرج على قائمة مراقبة الإرهاب الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى «إف بى آى» بسبب «تسهيله سفر عناصر حزب الله من وإلى فنزويلا»، كما سافر كدبلوماسى إلى سوريا وإيران.

الخارجية السعودية، الإماراتية، الكويتية، البحرينية و... و...المصرية، أخطأت، إذن، حين طلبت من سفراء لبنان لديها تقديم تفسير لتصريحات وزير خارجية تخريب «تسيير» الأعمال. إذ كان من المفترض أن تطلب ذلك التفسير، وأسبابه ودوافعه، من خبير جنائى دولى، ومن صديقنا الدكتور إبراهيم مجدى حسين، الطبيب النفسى الشاطر جدًا، أو نظرائه فى الدول الشقيقة.