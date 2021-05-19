عقب تأجيل محاكمة متهم.. محطات في قضية حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة المتهم محمد عبد الوهاب العبادي- تم القبض عليه مؤخرًا- في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة والمعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة" لجلسة 5 يونيو لحضور محامي المتهم. وعقب قرار التأجيل يرصد “الدستور” محطات مرت بها القضية.

الاستماع لأقوال شهادة قس الكنيسة

ففي 10 يوليو 2017، استمعت المحكمة لشهادة قس بكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم، وقال إن مجموعة من الإخوان، بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، حرقوا الكنيسة واعتدوا عليها.

وأرجع القس مصدر علمه بكون الجناة "إخوان" إلى ما تمت إذاعته فى شريط الأخبار بالتليفزيون، علاوة على نشر تصريحات للإخوان يهددون فيها بحرق الكنائس، مشيرًا إلى أنه لم ير أيا من المتهمين يشارك في حرق الكنيسة، وذلك بعد مناظرتهم، قائلًا إن أغلب المتهمين جيران ومعارف له، ومن لا يعرفه منهم يعرف أهله وعائلته، مشيرًا إلى أحد المتهمين ويعمل سباكا، وقال إنه شاهده يشارك في إطفاء النيران بالكنيسة.

معاقبة 73 متهمًا

وفي 29 أبريل 2015 قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 71 متهمًا في أحداث اقتحام وحرق كنيسة "السيدة العذراء" بكفر حكيم بكرداسة بالمؤبد، والسجن 10 سنوات لاثنين من المتهمين "حدث".

النقض تؤيد الاحكام عي المتهمين

أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر شوضة، اليوم الأربعاء، السجن المشدد 15 عامًا لـ10متهمين في أحداث حرق كنيسة بكفر حكيم«بكرداسة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، تورط المتهمين بحريق «كنيسة كفر حكيم» بكرداسة يوم 14 أغسطس ٢٠١٣ بالتزامن مع قتل 11 ضابطًا ومجندًا، من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، إضافة عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

- تفاصيل القضية

وأحال النائب العام المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بحرق كنيسة كفر حكيم عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 خلال الأحداث، التي شهدتها منطقة كرداسة ومنشاة القناطر، والانتماء لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون من شأنها تعطيل مصالح الدولة، وتكدير السلم، وارتكاب أعمال عنف.

وكشفت التحقيقات اقتحام 73 متهما كنيسة السيدة العذراء الكائنة بقرية كفر حكيم، وسرقة محتوياتها، وإضرام النيران بها بعد تلقيهم تعليمات من قيادات مكتب الإرشاد بارتكاب أعمال عنف، في حال قيام فض قوات الشرطة والجيش لاعتصام ميداني رابعة والنهضة عن طريق حشد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بمنطقة كرداسة ومنشاة القناطر ومركز إمبابة والخروج في مسيرات ضخمة، وعلى الفور تم حشد الأعداد، وتوجه المتهمون إلى كنائس منطقة كرداسة، ومنها إلى كنيسة كفر حكيم وإحراقها.