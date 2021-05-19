26 مايو.. ملتقى الحوار السياسي الليبي يناقش القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، أنها ستعقد اجتماعاً افتراضياً على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي في الفترة 26 و27 مايو الجاري لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أنه هذا الاجتماع جاء استكمالا لمقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية، والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2021 وأثناء المشاورات التي جرت لاحقاً بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشارت البعثة الأممية في بيان لها أنه سوف يتم بعد ذلك إحالة نتائج مداولات الملتقى حول هذا المقترح إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر فيها مع التنويه إلى وجوب مراعاة الموعد النهائي للإطار الدستوري والانتخابي المحدد في 1يوليو، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2570، وذلك بغية تمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من المضي قدماً في الإعداد للانتخابات، وسوف يتم بث معظم الجلسات في الاجتماع الافتراضي على الهواء مباشرة لتمكين الشعب الليبي من متابعة مداولات الملتقى.

وأعربت البعثة الأممية عن أسفها للمحاولات الأخيرة لتضليل الرأي العام وتقويض العملية السياسية في ليبيا من خلال تداول وثائق مزورة على وسائل التواصل الاجتماعي بزعم أنها "القاعدة الدستورية للانتخابات"، فإنها تحث الشعب الليبي والأطراف المعنية على الاعتماد فقط على الوثائق التي تصدر عن البعثة والمتاحة على موقعها الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها.

كوبيش يجري مباحثات في بريطانيا لحل الأزمة الليبية

وفي سياق جهود التواصل مع أعضاء المجتمع الدولي، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، زيارة إلى لندن منذ أيام والتقى بمسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى وأجرى لقاء مع جيمس كليفرلي، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية، لمناقشة التقدم المحرز حتى الآن في عملية السلام في ليبيا، بما في ذلك تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكد المبعوث الخاص كوبيش وكليفرلي أهمية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى والإسراع في سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.