عمان: من المتوقع حصولنا على 200 ألف جرعة من لقاح كورونا فى يونيو

قال وزير الصحة العماني، الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، اليوم الأربعاء: إنه من المتوقع حصول السلطنة على ما يقارب 200 ألف جرعة تقريبًا من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا أسبوعيًا بداية من شهر يونيو القادم وستستمر الدفعات بالوصول.

وأعرب السعيدي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، عن أمله في تجاوز نسبة التطعيم في السلطنة من 30 إلى 35% من المواطنين والمقيمين قبل نهاية شهر أغسطس القادم.

ودعا أولياء أمور الطلبة إلى ضرورة تشجيع أبنائهم للتطعيم من فيروس كورونا "كوفيد-19"، لافتًا إلى أن هذا المرض لا يقتصر تأثيره على كبار السن فقط وبإمكانه أن يؤثر على كافة الأعمار.

فيما أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و709 آلاف إصابة جديدة و127 ألف وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وأوصت "المراكز الإفريقية" - في بيان اليوم - الدول الاعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، ترصد الوفيات السريعة، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.