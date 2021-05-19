ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، 23 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة الميناء خلال ٢٤ ساعة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19835 طنا، تشمل: 8500 طن فوسفات و4500 طن علف بنجر و5500 طن كسب صويا و428 طن يوريا و907 أطنان نترات امونيوم .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29913 طنا، تشمل: 3942 طن لفات حديد و528 طن حديد صاج و1100 طن زيت طعام و959 طن أبلاكاش و1344 طن خشب زان و8312 طن خردة و2500 طن قمح و6600 طن ذرة و1028 طن صودا معبأ و3600 طن كلوريد إيثيلين.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 355 حاوية مكافئة تشمل: خضروات (بقدونس وخرشوف وفلفل وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بردقوش وثوم وريحان وزيتون) وفواكه (برتقال وعنب وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وألمانيا واليونان ومالطا وتايوان وسنغافورة وأمريكا وإيطاليا والهند.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 542 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2690 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 180728 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 79319 طنا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4301 شاحنة.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 542 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2690 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 180728 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 79319 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4301 شاحنة.