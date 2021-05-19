الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«رجال الأعمال المصريين»: شركات المقاولات المصرية جاهزة لإعادة إعمار غزة

أحمد حسام عوض
أحمد حسام عوض

قال أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن شركات المقاولات والإنشاءات المصرية مستعدة للمشاركة في إعمار قطاع غزة دعما لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي والدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية.

أضاف عوض أن تعاطف المصريين مع القضية الفلسطينية والدور الدبلوماسي الداعم للشعب الفلسطيني يمثل حافزًا كبيرًا لدخول الشركات المصرية في مبادرة الرئيس السيسي لدعم إعمار قطاع غزة بقيمة 500 مليون دولار.

أشار إلى أن مصر اليوم مؤهلة للمنافسة على مشروعات إعادة الإعمار، مقارنة بالسنوات الماضية نتيجة الخبرات والامكانيات التي اكتسبتها الشركات المصرية العاملة في قطاع الإنشاءات والمقاولات والاستشارات الهندسية بفضل اعتماد الدولة والرئيس علي الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى والقومية في مجالات البنية التحتية والانشاءات والتنمية العمرانية.

أضاف عضو رجال الأعمال المصريين أن القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين جنبا إلى جنب مع الدولة والرئيس في كافة المواقف والمبادرات الرامية إلى الإصلاح والتنمية وعلي أتم الاستعداد للمشاركة بفاعلية في تنفيذ كافة مخططات الدولة وتوجهاتها سواءً داخل او خارج مصر.

وأشار أن مشروعات إعادة الإعمار تمثل أولوية لكافة الشركات المصرية من استثمار عقاري ومقاولات ومكاتب استشارية مواد البناء وغيرها خاصةً بعدما خاض القطاع الخاص المصري أعظم التجارب في تنفيذ المشروعات القومية والضخمة خلال 6 سنوات الماضية.

وأكد أن المباحثات الحكومية والاتفاقيات والزيارات الرسمية لها الدور الأكبر والمؤثر في تصدير الشركات المصرية لخدماتها والفوز بالحصة الأكبر في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار خاصة وأن الشركات المصرية تمتلك الخبرات والمقومات اللازمة لتنفيذ مختلف المشروعات بكفاءة عالية والجودة.

وشدد على أن دخول القطاع الخاص المصري في مشاريع إعادة الإعمار تحت مظلة ورعاية الدولة والحكومات من خلال توفير الضمانات والتأمين ضد المخاطر ستعطي دفعة قوية للدخول في مشروعات إعادة الإعمار من خلال طمأنة المستثمرين وتسهيل الإجراءات وحرية انتقال الأموال وحركة الاستثمار.

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