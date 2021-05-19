الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«سامحينى يا أمى».. انتحار شاب شنقًا فى المرج

انتحار
انتحار

تباشر نيابة المرج الجزئية، تحت إشراف أحمد حنفي المحامي العام، التحقيق في انتحار شاب شنقًا بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لشاب عشريني، يدعي "إبراهيم" والتي أظهرت استخدام المتوفي حبلًا لشنق نفسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، كما تبين أنه ترك ورقة بخط يده مكتوبًا فيها "سامحيني يا أمي". 

كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شاب مشنوقًا وحول عنقه حبل، وقد فارق الحياة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

 

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