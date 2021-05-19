إعدام مواد غذائية فاسدة وضبط مخالفات متنوعة فى حملة بالإسكندرية

تكثيف الحملات لمراقبة الأسواق بالمنتزه ثان.

شن حي ثان المنتزه بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة بكل من المندرة قبلي وبحري، والمعمورة البلد وشارع الملك السياحي، لاستعادة الانضباط، وردع المخالفين، تحت إشراف اللواء حسن الجمال، رئيس الحي، وبرئاسة يحيى زكريا، سكرتير عام الحي، يرافقه جميع الأجهزة التنفيذية بالمنتزه ثان.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة مواصلة حملات مراقبة الأسواق والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ اللازم نحو رفع الإشغالات لمجابهة المخالفات والتعديات على حرم الطريق العام بمحافظة الإسكندرية.



وتضمنت الحملة القيام بالتفتيش على الصيدليات بخط سير الحملة، فضلا عن ضبط 48 حالة إشغال متنوعة تم رفعها وفتح الطريق أمام المارة، كما قام ممثلو الجهات المعنية بالتفتيش على مدى الالتزام بإجراءات الحماية المدنية ، ووجود حاوية لجمع النفايات، وإتباع الاشتراطات الصحية ، وحيازة شهادات صحية، ونتج عن ذلك تحرير 3 محاضر من قبل التموين لعدم حيازة شهادات صحية، وتحرير عدد 6 إنذارات من قبل شئون البيئة لتوفيق الأوضاع البيئية وإتباع الاشتراطات اللازمة، وتحرير 2 محضر اشتراطات صحية من قبل مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية لمخالفة المادة 96، إلى جانب التحفظ على عينات لفحصها (500جم فول مطهي، 500 جم بطاطس، 1كجم كشري ، 500 جم أرز بسمتي مطبوخ، فرخة متبلة، 500 جم لحم مفروم مجمد، 500 جم شاورما لحم ، 2 زجاجة خل، 1 بيتزا) .

وتم إعدام 14 كجم مواد غذائية مطهية متغيرة الخواص الطبيعية وبها تلف ظاهري(10 كجم أرز مجهز ، 3 كجم بامية مجهزة، 1 كجم سلطة ثومية) ، كما تم تحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة إجمالية 9200 جنيه لعدم إتباع الإجراءات الاحترازية، وإشغال الطريق، وعدم ارتداء كمامات.



تمت الحملة بمعاونة الجهات المختصة المتمثلة في ( الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك، التفتيش الصيدلي، الشئون الصحية، الأمن الصناعي، الإدارة العامة للرقابة والرصد البيئي، مندوب مكتب العمل التابع لمديرية القوى العاملة، إشغال الطريق، المتابعة الميدانية، رخص المحلات، الإيرادات، الرقابة والرصد البيئي، المراقبة العامة للنظافة والتجميل، الخدمات، التدخل السريع.

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