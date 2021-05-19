الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

«صناعة المعلومات» تدعو شركات الاتصالات للمشاركة في إعادة إعمار غزة

حمدي الليثي
حمدي الليثي

كشف الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، عن أهمية مشاركة شركات الاتصالات في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة بتقديم  مصر 500 مليون دولار كمبادرة مصرية مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، لافتًا إلى أن قطاع الاتصالات له دور كبير في عملية إعادة الإعمار في مجالات البنية التحتية المعلوماتية والفايبر وخدمات الإنترنت.

وأكد نائب رئيس الغرفة أهمية مساهمة القطاع في إعادة هيكلة الخدمات وتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بعد إعادة الإعمار وتقديم الخبرات المصرية في مجال المينكة والرقمنة للخدمات الحكومية، تيسيرًا علي المواطنين في قطاع غزة، موضحًا أن التكنولوجيا أصبحت لاعب رئيسي في حياة المواطنين في كل مكان.

وشدد الليثي على أهمية المشاركة الإيجابية من قبل الشركات العاملة بالقطاع في إعادة الإعمار وتقديم جزء من الاستشارات والخدمات بشكل مناسب، مؤكدًا أهمية التكاتف والتعاون من أجل الوصول إلى حلول رقمية تساهم في حل مشاكل قطاع عزة.

أوضح نائب رئيس الغرفة أنه يجري التنسيق بين الغرف الصناعية باتحاد الصناعات للمشاركة والمساهمة في هذه المبادرة وفق الآليات التي سيقرها الاتحاد، مشيدًا بأهمية الدور الإقليمي المصري في عهد السيسي وتقديم المساعدات الطبية والحرجة للأشقاء في ظل أزمة كورونا، كما حدث مع الأشقاء في ليبيا والسودان ولبنان وقطاع غزة.

السيسي إعادة إعمار غز ة المبادرة الرئاسية قطاع الاتصالات البنية التحتية الإنترنت مصر 2021

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