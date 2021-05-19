الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

بعد اعتزاله.. تعرف على الأعمال التى جمعت مجدى ومحمد صبحى

محمد ومجدي صبحي
محمد ومجدي صبحي

أعلن الفنان مجدي صبحي اعتزاله الفن نهائيًا، بعدما عانى خلال الفترة السابقة من قلة الأعمال الفنية التي عرضت عليه للاشتراك فيها، وهو ما جعله يفكر في الاعتزال منذ حوالي أربعة أعوام ويعلنها فعليًا وقتها لكنه تراجع إلى أن أعلنها مرة أخرى مؤخرًا.

وكان لمجدي العشرات من الأعمال الفنية التي قدم فيها أدوارا ثانوية لاقت نجاحا ضعيفا، حيث شارك في أكثر من 60 عملا ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، إلا أن نجاحه الحقيقي والذي عرفه من خلاله الجمهور، كان من خلال الأعمال الفنية التي شارك فيها شقيقه محمد صبحي، ولعل أبرزها على المستوى الدرامي والمسرحي 16 عملاً فنيًا كان شقيقه يلعب دور بطولتها.

فنجاح مجدي الأساسي كان من بوابة الثمانية أجزاء للمسلسل الكوميدي الشهير "يوميات ونيس"، فقد ظهر بدور حسام وهو من المقربين لشقيقه محمد صبحي الذي جسد شخصية "ونيس" وهنا كان الدور الأبرز في حياته، وهو ما جعله يلازم شقيقه في أعماله الأخرى، فقد شاركه في ثلاثة أعمال أخرى هى "فارس بلا جواد" و"عايش في الغيبوبة" و"ملح الأرض"، ليقدما سويًا 11 عملاً تليفزيونيًا.

واستكمل مجدي المشاركة مع شقيقه في عالم المسرح، حيث قدما سويًا 5 أعمال مميزة وكانت ناجحة للغاية، وهما: "سكة السلامة" و"يوميات ونيس" و"ماما أمريكا" و"كارمن" و"لعبة الست"، ليكون مجدي إحدى الركائز الأساسية في مشوار شقيقه النجم الكبير ويجسد لنفسه مقعدا في نجاحات شقيقه.

الجدير بالذكر أن مجدي صبحي قد أعلن اعتزاله عبر حسابه بموقع "فيس بوك" بعبارات افصح فيها عن حبه وشكره لبعض الأشخاص المقربين منه دون ذكر شقيقه حيث قال: "أصدقائي وزملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيا بعد احترافي له على مدى 40 عاما قدمت فيه أعمالًا محترمة سيذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية (سيرة حب)، أشكر أساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الذين وقفوا بجانبي على مدار 40 عامًا فنًا محترمًا، سوف أعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم، أستودعكم الله، اللهم أحسن خاتمتي بالتقرب إليك أكثر".

محمد صبحى مسرحي اعتزال الفن الأعمال الفنية يوميات ونيس مجدي صبحي فارس بلا جواد

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