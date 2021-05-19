الأربعاء 19 مايو 2021
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سياسي

أمين برلمانية «مستقبل وطن»: مبادرة إعادة إعمار غزة تعكس دور مصر القيادى

المهندس محمد صبري
المهندس محمد صبري أمين الشؤون البرلمانية المركزية

قال النائب المهندس محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ، أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت مصر دولة لها ثقلها الدبلوماسي على مختلف الأصعدة إقليميًا ودوليًا، واستعادة مكانتها الرائدة وأصبح لها دوا رئيسي باتخاذ قرارات حاسمة تجاه كافة القضايا التي يشهدها العالم وبمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف صبري، في بيان، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لمبادرة إعمار غزة من خلال الشركات الوطنية المصرية، عكس دور مصر القيادي بالوقوف بجانب الدول الأشقاء في أصعب الأوقات، مُشيرًا إلى أن الرئيس السيسي منذ بداية قصف الكيان الصهيوني المُحتل على أرض فلسطين وهو يبذل قصارى جهده لوقف تلك الحملات العدائية وطالب بوقف أعمال العنف بشكل فوري، مُذكرًا أن الرئيس يهتم بحل القضية الفلسطينية دائمًا وأبدًا من أجل التوصل إلى حل شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة وفق حدود 1967، موضحًا أن مصر في عهد الرئيس السيسي تقود دول المنطقة لحل أزماتها.

كما تساءل النائب المهندس محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ، أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن: "أين دور منظمات حقوق الإنسان الدولية من الجرائم المُؤسفة التي يرتكبها الكيان الصهيوني المُحتل في حق الشعب الفلسطيني الشقيق؟"، مُشيرًا إلى أن هذا الصمت المُتعمد من تلك المُنظمات يؤكد سوء نواياها ويكشف مُخططاتهم المشبوهة والخبيثة باستهداف الدول على هوى مموليهم وليس من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان كما يدعون.

يذكر أن الرئيس السيسي، وعلى هامش وجوده في فرنسا، أعلن عن تخصيص مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة ومساعدة الفلسطينيين، وهى المبادرة التي هزت العالم كله وأشاد الجميع بها.

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