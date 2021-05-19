إيهاب فهمى يستكمل تصوير فيلمى «آل هارون» و«فى عز الضهر»

يستعد الفنان إيهاب فهمي للعودة مرة أخرى إلى بلاتوهات التصوير، بعدما نال إجازة لمدة أسبوعين عقب انتهائه من تصوير أعماله الرمضانية والتي كانت ما بين مسلسل ضل راجل ومسلسل ولاد ناس.

وأشار فهمي لـ"الدستور"، إلى أنه قارب على إنهاء أغلب مشاهد فيلمه الجديد آل هارون، حيث يتبقى له عدد قليل من المشاهد والتي من المنتظر استكمالها يوم 22 مايو الجاري، متمنيا أن ينال العمل إعجاب المشاهدين خلال عرضه سينمائيا قريبا، خاصة أنه يتناول قصصا حياتية من واقع الحياة بتفاصيل جديدة.

فيلم "آل هارون" بطولة نخبة كبيرة من النجوم، بينهم الفنان منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، وعبير صبري، وأحمد عبدالله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، ويارا نورالدين، والفنان حمدي هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة. الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن.

من جانب آخر، أكد فهمي أنه سينطلق في تصوير فيلم الفنان مينا مسعود أواخر شهر مايو الجاري في العمل الذي يحمل اسم "في عز الضهر" والذي يشهد تجربة أولى للنجم العالمي بمصر بعد نجاح فيلمه الجديد علاء الدين.

وسيقوم مينا مسعود ببطولة فيلم "في عز الضهر" مع مجموعة من الفنانين المصريين وهم هنا الزاهد ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي وإيهاب فهمى، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

مسلسل “ضل راجل” من تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح، يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال، كل من نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، ومحمد يسري، وعدد آخر من الفنانين.

أما مسلسل «ولاد ناس» الذي شارك فيه فهمي وتألق خلاله بدور جذاب وجيد للغاية فهو من بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد عز، وفريد النقراشي، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.