«روح القانون تنتصر».. إخلاء سبيل 3 فتيات اتهمن بقتل والدهن بمطروح

قالت رشا رشاد المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة في مطروح، والموكلة بالدفاع عن 3 فتيات متهمات بقتل والدهم، إنه تم إخلاء سبيلهم اليوم الأربعاء، موضحة أنه منذ عام تقريبا قام الأب بالتعدي عليهم وتوفيت إحداهن وتم القبض عليه وحكمت المحكمه عليه بسنة سجن مع إيقاف التنفيذ، لافتة إلى أنه لديه 7 من الأبناء.



وأوضحت لـ"الدستور"، أنه عقب خروجه من مدة الحبس الاحتياطي، قام بمحاولة التعدي على 3 من أبنائه مرة أخرى وذلك للاعتراف عليه أمام النيابة العامة بقتل شقيقتهم، مشيرة إلى أنهم عند قيامهم بالدفاع عن النفس قاموا بقتل والدهم دون قصد، مؤكدة أنه تم القبض عليهم وعرضهم على النيابة العامة.



وأضافت أن أشقاء والد الـ 3 فتيات قاموا بمساندة الفتيات نظرا للظلم والعنف الذين يتعرضون له، حيث قررت النيابة العامة برئاسة المستشار ابراهيم عبد الحليم رئيس نيابة مطروح الكلية، والمستشار عبدالناصر عريف مدير النيابة العامة، إخلاء سبيل الثلاث فتيات وتسليمهم إلى شقيق والدهم متعهدا بحسن معاملتهم،موجهة الشكر إلى النيابة العامة بمطروح علي إصدار قرارهم بإخلاء سبيل الفتيات واستخدام روح القانون باعتبار ما فعلوه هو دفاعاً عن النفس "روح القانون تنتصر".



وكان قد لقي شخص خمسيني مصرعه، الجمعة الماضية، وذلك نتيجة اعتداء آخرين عليه في منطقة وادي الرمل، حيث تم نقله إلى مستشفى مطروح العام.

وقال محمد الطليمي، مشرف الطوارئ بصحة مطروح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مستشفي مطروح العام استقبلت حسن مفتاح سعد الذي يبلغ من العمر 53 سنة جثة هامدة.

وأوضح مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح، أن غرفة الطوارئ تلقت بلاغًا يفيد بإصابة شخص في منطقة وادي الرمل؛ نتيجة اعتداء آخرين عليه، وعلى الفور تم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى مطروح العام.

وأضاف أن المستشفى استقبلت الشخص جثة هامدة، وبعد فحصه تبين إصابتة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، حيث تم التحفظ عليه في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.