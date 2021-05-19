الأربعاء 19 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات إعادة فتح الشواطئ

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والمديريات والمختصين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، والمتابعة الدورية لردع المخالفين، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين، في إطار تنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

حيث تابع محافظ الإسكندرية استعدادات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، بشأن إعادة فتح الشواطئ العامة في ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا ضرورة المتابعة اللحظية لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم، وفرض غرامات فورية على المخالفين لها.


من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد، أنه بناء على توجيهات المحافظ شملت الاستعدادات؛ إلزام مستأجري الشواطئ بتطبيق الإجراءات الإحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء، وفرض الغرامات على مستأجري الشواطئ المخالفة لتطبيق الإجراءات الإحترازية قد تصل إلى فسخ التعاقد، وإلزام أطقم عمال الشواطئ بارتداء الكمامات، وتوعية المواطنين بارتدائها في حال التواجد علي رمال الشواطئ.


كما يتم توزيع نشرات توعية على رواد الشواطئ للتذكير بالإجراءات الواجب اتخاذها، والتنبيه علي منافذ البيع بالشواطئ باستخدام أدوات أحادية الاستعمال عند تقديم المشروبات أو الأطعمة، والالتزام بوجود جهاز قياس درجات الحرارة على بوابات الشواطئ، والتأكد من وجود مسافات بينية ٤ متر بين كل شمسية وأخرى، والتعقيم المستمر والدائم لوحدات خلع الملابس ودورات المياه، مؤكدًا المرور المستمر لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عل ىالشواطئ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية.

 

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين؛ حيث تقرر الاستمرار فى تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة فى اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجارى، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار إغلاق المحال العامة والمولات والمقاهى فى التاسعة مساء.

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