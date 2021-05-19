الأربعاء 19 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الجمعة.. وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد «أبوشقة» بأكتوبر

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة

يفتتح بعد غدٍ الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسجد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، الكائن بأحد الكمبوندات السكنية بالسادس من أكتوبر. 

ويلقى وزير الأوقاف خطبة «الجمعة» من مسجد «أبوشقة» حيث ستذاع شعائر صلاة الجمعة من المسجد على الهواء مباشرة.

ويزيل وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة الستار عن اللوحة الخاصة بالمسجد، والمكتوب عليها أن هذا المسجد أنشئ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقد تم توجيه الدعوة لكبار رجال الدولة وكبار الرموز الدينية لحضور افتتاح المسجد. كما تم توجيه الدعوة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ ورموز الإعلام والصحافة.

«أبوشقة» يشيد بقرار الرئيس إعادة إعمار غزة: يعبر عن المواقف القومية

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ، بيانًا أمس، بصفته رئيسًا للحزب وباسم مؤسسات الحزب وجموع الوفديين، يثمن فيه قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة الإعمار في قطاع غزة وقيام الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

ووجه «أبوشقة» التقدير والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على مواقفه القوية الشجاعة وقراراته في مواجهة الأزمات والتحديات والعمل بكل حكمة وقوة.

وأوضح «أبوشقة» في بيانه أن التبرع لإعادة الإعمار في غزة خلال هذا التوقيت له دلالات كبرى تفوق دلالاته المادية، لأنه رسالة واضحة بأن مصر كانت وما زالت وستكون إلى جوار الشعب الفلسطيني مؤيدة لحقه المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية فى إطار حل الدولتين.

وقال «أبوشقة» إن ذلك هو ما يحقق الاستقرار والأمن لمنطقة الشرق الأوسط، وأشار أبوشقة إلى أن قرار مصر بالتبرع للأشقاء الفلسطينيين بناء على قرار الرئيس السيسي، ومواقفها الأخرى ومنها فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين فى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج اللازم.

وأوضح «أبوشقة» أن قرار الرئيس بمثابة رسالة حب وتقدير واحترام للشعب الفلسطيني ودعم له، كما أنه رسالة واضحة وصريحة بأن مصر لم ولن تتخلى عن دورها الريادي في الوقوف إلى جوار أشقائها العرب وعلى هامتهم الإخوة الفلسطينيون، والعمل على عودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية فى إطار حل الدولتين، بما يحقق ويعزز الاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط.

حزب الوفد بهاء الدين أبو شقة تكريم وزير الأوقاف وزير الأوقاف محافظ الجيزة رئيس الوفد

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