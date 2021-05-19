عاصي الحلاني: الغناء مع ابني الوليد يسعدني.. وكليب «حبيبي» حالة خاصة

أعرب النجم اللبناني عاصي الحلاني عن سعادته بردود أفعال الجمهور حول أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "كل الفصول" والذي طرح خلال الأيام الماضية، وشهد الألبوم "كل الفصول" تعاون بين الحلاني وأبنه الوليد في أغنية "حبيبي" والتي طرحت على طريقة الفيديو كليب في تعاون لم يكن الأول الذي يجمع بينهما.

ومن جانبه قال عاصي الحلاني لـ"الدستور" عن أغنية حبيبي أنها لها طابع خاص بالنسبة له خاصة وإنه يغني فيها مع ابنه الوليد، مشيرا إلى إنهم انتهوا من تسجيبها منذ فترة كبيرة وتم تصويرها مطلع العام الجاري.

وأضاف أن مشاركة أبنه الوليد له في الغناء شيء يسعده كثيرا فهو يمتلك صوتا رائعا ودائما ما اقدم له النصيحة والدعم لاقتناعي الشديد بموهبته فهو يتمتع بصوت قوي وموهبة رائعة بشهادة الجميع.

وقدم "الحلاني" نصيحة إلى ابنه الوليد وهي أن يتحلا بالصبر والصواب في اختياراته الفنية واحترام الجمهور والعمل بجد في ثقل موهبته وعدم التعجل وقوة التحمل.

أغنية “حبيبي” من كلمات نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقي، وتوزيع موسيقي طوني سابا، وايقاعات سليمان دميان، وماستر محمد مقهور.

تفاصيل ألبوم “كل الفصول” لعاصي الحلاني:

ويضم ألبوم “كل الفصول” 11 أغنية وهم "حبيبي" من كلمات نزار فرانسيس وألحان عادل العراقي، و"خلص بيكفي" من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى، و"دزلي صوتك" من كلمات صباح مكي وألحان زياد يوسف، و"غدرك مستحيل" من كلمات غانم جاد شعلان وألحان عاصي الحلاني.

بوستر أليبوم كل الفصول

بالإضافة إلى كل من أغنية "قمر يا عيني عليها" وهي من كلمات غانم جاد شعلان وألحان عاصي الحلاني، وأغنية "كل الفصول" من كلمات مضر شغاله وألحان عاصي الحلاني، و"كيف أنساك" من كلمات يوسف عطية وألحان عاصي الحلاني، و"مجرد حلم" من كلمات محمد القاسمي وألحان عمرو الشاذلي، و"مغروم اي مغروم" من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان ماهر علي، و"منين أجيب العذر" من كلمات نزار فرانسيس وألحان عاصي الحلاني، و"بعدو قلبي" من كلمات وألحان عادل العراقي.