الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عاصي الحلاني: الغناء مع ابني الوليد يسعدني.. وكليب «حبيبي» حالة خاصة

المطرب عاصي الحلاني
المطرب عاصي الحلاني وأبنه الوليد

أعرب النجم اللبناني عاصي الحلاني عن سعادته بردود أفعال الجمهور حول أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "كل الفصول" والذي طرح خلال الأيام الماضية، وشهد الألبوم "كل الفصول" تعاون بين الحلاني وأبنه الوليد في أغنية "حبيبي" والتي طرحت على طريقة الفيديو كليب في تعاون لم يكن الأول الذي يجمع بينهما.

ومن جانبه قال عاصي الحلاني لـ"الدستور" عن أغنية حبيبي أنها لها طابع خاص بالنسبة له خاصة وإنه يغني فيها مع ابنه الوليد، مشيرا إلى إنهم انتهوا من تسجيبها منذ فترة كبيرة وتم تصويرها مطلع العام الجاري.

وأضاف أن مشاركة أبنه الوليد له في الغناء شيء يسعده كثيرا فهو يمتلك صوتا رائعا ودائما ما اقدم له النصيحة والدعم لاقتناعي الشديد بموهبته  فهو يتمتع بصوت قوي وموهبة رائعة بشهادة الجميع.

وقدم "الحلاني" نصيحة إلى ابنه الوليد وهي أن يتحلا بالصبر والصواب في اختياراته الفنية واحترام الجمهور والعمل بجد في ثقل موهبته وعدم التعجل وقوة التحمل.

 

أغنية “حبيبي” من كلمات نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقي، وتوزيع موسيقي طوني سابا، وايقاعات سليمان دميان، وماستر محمد مقهور.

تفاصيل ألبوم “كل الفصول” لعاصي الحلاني:

ويضم ألبوم “كل الفصول” 11 أغنية وهم "حبيبي" من كلمات نزار فرانسيس وألحان عادل العراقي، و"خلص بيكفي" من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى، و"دزلي صوتك" من كلمات صباح مكي وألحان زياد يوسف، و"غدرك مستحيل" من كلمات غانم جاد شعلان وألحان عاصي الحلاني.

بوستر أليبوم كل الفصول

بالإضافة إلى كل من أغنية "قمر يا عيني عليها" وهي من كلمات غانم جاد شعلان وألحان عاصي الحلاني، وأغنية "كل الفصول" من كلمات مضر شغاله وألحان عاصي الحلاني، و"كيف أنساك" من كلمات يوسف عطية وألحان عاصي الحلاني، و"مجرد حلم" من كلمات محمد القاسمي وألحان عمرو الشاذلي، و"مغروم اي مغروم" من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان ماهر علي، و"منين أجيب العذر" من كلمات نزار فرانسيس وألحان عاصي الحلاني، و"بعدو قلبي" من كلمات وألحان عادل العراقي.

عاصي الحلاني عاصي الحلاني وأبنه الوليد أغنية حبيبي عاصي الحلاني والوليد البوم كل الفصول ألبوم عاصي الحلاني الجديد

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: إلى مناضلى المظاهرات.. لا أراكم الله مكروهًا فى قضية لديكم

استمرار غلق المحال حتى نهاية مايو.. وإعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ

استقالة اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك

«روح القانون تنتصر».. إخلاء سبيل 3 فتيات اتهمن بقتل والدهن بمطروح

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

«زنزبار- سيرينجيتي».. سر صورة هنا الزاهد المثيرة للجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

خالد عكاشة

الإنصاف المتأخر للسياسة المصرية

ماجد حبته

وزير خارجية «تخريب» الأعمال!

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجآت حماس ..كيف أثرت "الأخطاء الاستخبارتية" الإسرائيلية على المواجهة؟

ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 227 شهيدًا و1620 مصابًا

نتتياهو يرفض عرض بايدن: لن نوقف التصعيد ضد غزة