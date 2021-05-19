«اتحاد الصناعات» يتبرع بألف طن من السلع الأساسية لمساعدة الفلسطينيين

قرر مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية في اجتماعه اليوم، بحضور رؤساء الغرف الصناعية واستجابة للمبادرة الرئاسية للتخفيف من آثار ما تعرض له قطاع غزة من أضرار جراء الأحداث الأخيرة، التبرع بألف طن من السلع الاساسية الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية لدعم الاشقاء في دولة فلسطين وسيتم التنسيق مع الحكومة المصرية بشأن إيصال تلك المساعدات للاشقاء الفلسطينين من خلال القنوات الرسمية للدولة.

ويتابع الاتحاد باعتزاز ما بادرت به مصر من مبادرة تنموية وجهود على الصعيد الدبلوماسي لدعم فلسطين، ويعلن عن استعداده لدعم هذه المبادرة بكل إمكانيات الاتحاد.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم مصر 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح إعادة الإعمار في غزة نتيجة الاعتداءات الأخيرة على القطاع، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ الإعمار.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار.