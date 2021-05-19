الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

برلماني: أين منظمات حقوق الإنسان الدولية من جرائم الكيان الصهيوني؟

المهندس محمد صبري
المهندس محمد صبري

قال النائب المهندس محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت مصر دولة لها ثقلها الدبلوماسي على مختلف الأصعدة إقليميًا ودوليًا، واستعادة مكانتها الرائدة وأصبح لها دورًا رئيسيًا باتخاذ قرارات حاسمة تجاه كافة القضايا التي يشهدها العالم وبمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف صبري، في بيان، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لمبادرة إعمار غزة  وذلك من خلال الشركات الوطنية المصرية، عكس دور مصر القيادي بالوقوف بجانب الدول الأشقاء في أصعب الأوقات، مُشيرًا إلى أن الرئيس السيسي منذ بداية قصف الكيان الصهيوني المُحتل على أرض فلسطين وهو يبذل قصارى جهده لوقف تلك الحملات العدائية.

 وطالب عضو مجلس الشيوخ  بوقف أعمال العنف بشكل فوري، مُذكرًا أن الرئيس يهتم بحل القضية الفلسطينية دائمًا وأبدًا من أجل التوصل إلى حل شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة وفق حدود 1967، موضحًا أن مصر في عهد الرئيس السيسي تقود دول المنطقة لحل أزماتها.


كما تساءل أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، :"أين دور منظمات حقوق الإنسان الدولية من الجرائم المُؤسفة التي يرتكبها الكيان الصهيوني المُحتل في حق الشعب الفلسطيني الشقيق"؟.

وأشار إلى أن هذا الصمت المُتعمد من تلك المُنظمات يؤكد سوء نواياها ويكشف مُخططاتهم المشبوهة والخبيثة باستهداف الدول على هوى مُموليهم وليس من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان كما يدعون.

 

وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
كما وجه الرئيس  عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضى ، بالتنسيق مع "الأشقاء الفلسطينيين" بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.

عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اصبحت مصر دولة لها ثقلها الدبلوماسي تخصيص مبلغ 500 مليون دولار اعمار غزة الكيان الصهيوني الم حتل أرض فلسطين

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