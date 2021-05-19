نتتياهو يرفض عرض بايدن: لن نوقف التصعيد ضد غزة

رفض بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، بخفض ووقف إطلاق النار، مثمنا دعم بايدن لتل أبيب، في ظل التصعيد العسكري الحالي على حدود قطاع غزة المحاصر.

نتنياهو يعلن استمرار القصف ضد غزة

وقال نتنياهو، خلال وجوده في مقر وزارة الجيش "الكرياه": "أثمن دعم الرئيس الأمريكي.. صديقنا جو بايدن، أنا ما زلت مصمم على مواصلة العملية العسكرية ضد غزة حتى تحقيق هدفها".

وأجرى الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بنتنياهو - هي الرابعة منذ بداية القصف - تحدثا خلالها حول التصعيد العسكري على حدود قطاع غزة المحاصر، والتوجه إلى تهدئة.

وقال بايدن، لنتنياهو، إنه يتوقع انخفاض كبيرًا في مستوى التوتر والتصعيد، بحلول مساء الاربعاء.

جهود مصرية لوقف إطلاق النار

ويأتي ذلك بعد التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن تقديم مصر مبادرة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بحلول السادسة صباح اليوم الخميس، بينما نفتها مصادر إسرائيلية مسؤولة.

وتكثف مصر جهودها لوقف التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة المحاصر، والمستمر منذ اثنتى عشر يوما.

وقال مسئول مطلع على محادثات وقف إطلاق النار الجهود المصرية لا تزال مستمرة من أجل التوصل إلى تهدئة بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية.

مسؤول أمريكي: التصعيد العسكري يضر بعلاقات إسرائيل مع الدول العربية

وأكد مسؤول أمريكي أنه يجب على إسرائيل إنهاء العملية العسكرية ضد غزة، خشية وقوع حادث يؤدي إلى مزيد من التدهور، بالإضافة إلى الخوف من الإضرار بالعلاقات مع دول الخليج، وليس مع مصر والأردن فقط.

ويستمر التصعيد العسكري العنيف على حدود قطاع غزة المحاصر بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية، لليوم الحادي عشر على التوالي.

وشنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة داخل قطاع غزة، فجر أمس، الأربعاء، واستهدف عجة منازل سكنية، وأسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينين، وإصابة العشرات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن 52 طائرة شنت 122 غارة ضد قطاع غزة، خلال 25 دقيقة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية مكثفة على العديد من مستوطنات الغلاف، وكذلك تجاه ست قواعد عسكرية إسرائيلية.