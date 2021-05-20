كيف تساهم مؤسسات المجتمع المدني المصري في إعمار غزة؟

كانت مصر ولازالت تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها وتسعى بشتى الطرق لمساعدة أهلها في الحصول على حقوقهم، ومنذ الاعتداءات الأخيرة التي قام بها المحتل الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، قدمت مصر الكثير من الدعم فاستقبلت الجرحى في المستشفيات وفتحت لخم معبر فرح، كما خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

ودعمت الكثير من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومة مبادرة الرئيس لإعادة إعمار غزة، وبدأت في تخصيص جزء من أموالها لدعمهم، الدستور عرضت في السطور التالية مساهمات منظمات المجتمع المدني المصري في إعمار غزة.

صندوق تحيا مصر

بجانب دوره الكبير في تطوير مصر وتوفير العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كان للصندوق دور في دعم مبادرة إعمار غزة، فأكد صندوق تحيا مصر استعداده لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للقطاع، تتضمن أكثر من 100 حاوية ستصل لقطاع غزة تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية)، وخصص صندوق تحيا مصر الحساب رقم (037037- إعادة إعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.



مؤسسة حياة كريمة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة استعدادها المشاركة في تقديم جميع سبل الدعم الممكنة لمبادرة الرئيس لإعمار غزة، بكل من الجهود المادية والمعنوية، مع الخبرات المتحققة من خلال خبرتها وجهودها التنموية، خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ودعت حياة كريمة جميع الجهات المصرية والإقليمية والدولية المعنية، بالمضي قدما في إعمار غزة، جنبا إلى جنب لمبادرة الرئيس السيسي، كما دعت أيضا المؤسسة منظمات المجتمع المدني، من أجل المشاركة في دعم هذه المبادرة الإنسانية، مع التضامن لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات الفلسطينية التي تضررت جراء هذا العدوان الغاشم.

مستقبل وطن

وأعلن حزب "مستقبل وطن"، عن تنظيم قافلة كبرى من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والتموينية لدعم الشعب الفلسطيني، وتعد القافلة خطوة أولى لدعم جهود القيادة المصرية لمساندة الشعب الفلسطيني، بداية من فتح معبر رفح ونقل المستلزمات الطبية، حتى إعلان المبادرة المصرية لتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة".

الغرف التجارية

أعلن الاتحاد العام للغرف عن تشكيل غرفة عمل داخل الاتحاد، للحصول على تبرعات نقدية أو عينية من مواد إعادة الإعمار كمستلزمات البناء والأغذية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى التواصل مع المستثمرين في مصر للتبرع، بالإضافة إلى السعي مع الاتحادات المناظرة في مختلف دول العالم للحصول على الدعم السياسي والتبرعات.

دعم الأوقاف

وأعلنت وزارة الأوقاف تنظيمها قافلة مساعدات طبية وغذائية بقيمة 50 مليون جنيه، لدعم أهالي غزة، وتشرف لجنة خاصة من وزارة الأوقاف على إعداد القافلة وتجهيز تسييرها إلى معبر رفح بشمال سيناء فور إعدادها، برعاية مباشرة من وزير الأوقاف.