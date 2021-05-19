إيقاف أعمال بناء مخالف بالمنيا ورفع 35 طن مخلفات (صور)

أوقفت الوحدة المحلية لقرية دمشير التابعة لمركز ومدينة المنيا بناء مخالف بدون ترخيص وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما قامت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل برفع 30 طن من المخلفات ونقلها للظهير الصحراوي وذلك خلال حملات نظافة لتوفير بيئة صحية جيدة للمواطنين.

قال حمادة جمعة رئيس قرية دمشير، إنه تم رصد حالة تعديات بالبناء المخالف بدون ترخيص عبارة عن شدة خشبية لاعمدة الدور الارضى فتم إيقاف أعمال المخالفة وتحرير محاضر للمخالفين والتحفظ علي ادوات ومعدات البناء المستخدمة، وذلك تاكيدا علي تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بالتعامل الفوري مع ما يتم رصده من مخالفات وإزالتها في المهد.وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص متابعة الاجراءات الاحترازية.

وأضاف رضا مصطفي رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، أن قسم البيئة واصل أعمال النظافة وحملات رفع المخلفات والقمامة والأتربة وقام برفع 30 طن قمامة ومخلفات من نطاق قري الوحدة المحلية لطوخ الخيل لتوفير بيئة صحية جيدة للمواطنين وللحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد فضلا عن تيسير حركة المواطنين بالشوارع والطرق العامة.

وأكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف حملات للنظافة والتصدي لأعمال البناء العشوائي بدون ترخيص ورفع الإشغالات وذلك لتوفير بيئة صحية خالية من الأوبئة والأمراض والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والتيسير علي المواطنين في حركتهم وسيرهم بدون أية عوائق أو إشغالات وضرورة تطبيق القانون بكل حزم وحسم علي المخالفين بدون أية استثناءات.

اعمال بناء مخالف

اعمال بناء مخالف

اعمال بناء مخالف

اعمال بناء مخالف

اعمال بناء مخالف

اعمال بناء مخالف