الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

جميع قرارات الحكومة بشأن فيروس كورونا 2021

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن قرارات الحكومة بشأن كورونا، حيث قرر رئاسة مجلس الوزراء، الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في اجتماعها السابق، حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، والتي تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالاجراءات الاحترازية. 

وفيما يتعلق بوجود العاملين في الجهاز الإداري للدولة، شدد رئاسة مجلس الوزراء على تطبيق قرارات خفض أعدادهم، على أن يتم إرسال كتابات دورية لجميع الجهات الحكومية بهذا القرار.

 قرارات الحكومة بشأن فيروس كورونا 2021

ووجه مجلس الوزراء، بالتوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في جميع المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، خصوصًا مع الانتهاء من تطعيم العاملين في القطاع السياحي بكل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء. 

كما تم التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهي الحسم في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها، مع التأكيد على السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط، على أن يتم استكمال العملية التعليمية بهذا العام الدراسي اون لاين عن بعد بداية من شهر يونيو.

وتم الاتفاق على توريد ٢٠ مليون جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك مع الشركة الموردة، على أن يتم التوريد تباعا حتى أخر العام، وكذلك الاتفاق مع شركة جونسون أند جونسون على توريد ٢٠ مليون جرعة.

 

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ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء استعرض، جهود توفير المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك خلال شهر أبريل 2021.

فيما أكد الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، خلال التقرير استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الدواء المصرية لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا.

وتمت الإشارة إلى أن الكميات التى تم ضخها بالسوق المحلى من قبل مختلف الشركات خلال شهر أبريل الماضى كانت كافية لسد احتياجات السوق المحلي، حيث تم توفير 884.558 عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، و240.681 زجاجة "ازيثرومايسين" شراب، و 1.799.370 عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، و286.940 زجاجة من "باراسيتامول" شراب، و1.961.202 شريط من دواء "زنك" أقراص، و1.663.287 شريط من "فيتامين سي" أقراص، بالإضافة إلى 200 ألف عبوة من دواء "هيدروكسي كلوروكين" أقراص، و1.604.230 شريط من دواء "افرمكتين" أقراص.

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