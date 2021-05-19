برلمانية: مصر تسطر ملحمة تاريخية في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن مصر ستظل قلب العروبة النابض، والسند للشعب الفلسطينى، والمدافع الأول عن حقوقه المشروعة عبر التاريخ، وحقه فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأضافت أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، مع قيام الشركات المصرية فى عمليات الإعمار تأكيد على أن القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطينى، هى فى صدارة اهتمام القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية، على كافة المستويات الإقليمية والدولية.



وأكدت أن الشعب المصرى يسطر الآن ملحمة تاريخية لا تقل عن ملحمة التضحية بآلاف الشهداء للدفاع عن القضية الفلسطينية، حيث تتوافد الشاحنات المحملة بالسلع الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية، والوقود لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى، فضلا عن اصطفاف سيارات الإسعاف لنقل المصابين الفلسطينيين للعلاج فى المستشفيات المصرية، وإقبال كبير على حملات التبرع بالدم لإنقاذ المصابين الفلسطينيين.



وأشارت إلى أن العالم يكيل بمكيالين، بعدما فشل مجلس الأمن للمرة الثالثة فى اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار، ووقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، مؤكدة أن مصر هى الدولة الوحيد التى تبذل جهودا حثيثة لوقف إطلاق النار، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى.

وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.



كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضى ، بالتنسيق مع "الأشقاء الفلسطينيين" بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.

وقررت مصر استقبال كافة الحالات القادمة من قطاع غزة سواء المسافرين أو الطلاب أو المرضى أو المصابين جراء العدوان الإسرائيلي، فضلا عن تواجد سيارات إسعاف مصرية أمام المعبر لسرعة نقل المصابين للمستشفيات المصرية في شمال سيناء أو المحافظات الأخرى، وفقا لما تقرره لجنة طبية تم تخصيصها لهذا الغرض.