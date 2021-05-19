وكيل «طاقة البرلمان»: مبادرة الرئيس لإعادة إعمار غزة هزت العالم

قال النائب محمد أحمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لها، ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في إعادة الإعمار، أثبتت للعالم أجمع أن مصر تتبنى مواقف عملية لدعم الشعب الفلسطيني، وأنها تتعامل مع الفلسطينيين جميعا بأسلوب واحد سواء من هم في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وأفاد الجبلاوي، خلال تصريحات صحفية له اليوم، بأنه منذ عام 1948 والدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية، ولم تتأخر مصر عن دعمها القضية الفلسطينية، بل وتعتبرها ذات أولوية، مشيرا إلى أن مصر ماضية في التحرك للدفاع عن القضية الفلسطينية، وبعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم أصبحت القضية الفلسطينية ذات أولوية كبرى، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهود الحديثة لكشف حقائق ممارسات جيش الاحتلال، ومساعدة مصر حكومة وشعبا لإخواتنا الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة ذات سيادة.

وتقدم الجبلاوي بخالص التقدير والاعتزاز لجهود القيادة السياسية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، موضحا أن مصر دائما سباقة بمبادراتها، والشركات المصرية المتخصصة، وفور إعلان وقف إطلاق النار ستتوجه إلى القطاع بتوجيهات الرئيس لإعادة الإعمار وإصلاح ما دمرته الحرب.

وأشار وكيل لجنة الطاقة إلى التحركات السياسية والشعبية المصرية الأخرى ممثلة في تسيير قافلة لدعم الفلسطينيين تخرج من معبر رفح الجمعة المقبل، إضافة إلى التوجيهات من جانب الرئيس، لوزارة الصحة المصرية بإرسال المساعدات الطبية والعلاجية وفتح المستشفيات أمام المصابين الفلسطينيين، بما يؤكد أن مصر لن ولم تتأخر عن دعم الشعب الفلسطيني وتساند خطواته للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لحل الدولتين المعترف به دوليا.

يذكر أن الرئيس السيسي، وعلى هامش وجوده في فرنسا، أعلن عن تخصيص مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة ومساعدة الفلسطينيين، وهى المبادرة التي هزت العالم كله وأشاد الجميع بها.