محمد جمعة يكشف تفاصيل مشاركته في «الجريمة» مع أحمد عز

يشارك الفنان محمد جمعة في بطولة فيلم "الجريمة" مع الفنان أحمد عز، والمقرر أن يطرح خلال صيف 2021 الجاري.

وكشف "جمعة" في تصريح، لـ"الدستور"، أنهم بالفعل بدأوا تصوير مشاهد فيلم "الجريمة" مع المخرج شريف عرفة، وقال مردفًا: “يحالفني الحظ للتعاون مع مخرج بعبقرية شريف عرفة، والفيلم مختلف وجديد على الشاشة”، وأشار إلى أن أحداثه تدور في إطار الدراما التشويقية، وبها تفاصيل عديدة، مؤكدًا أن الفيلم يعتبر نوع جديد كفكرة لم يتم معالجتها من قبل بالسينما.

كواليس فيلم الجريمة

ويشارك في بطولة العمل بجانب أحمد عز نخبة من الفنانين، بقيادة المخرج شريف عرفة، ويسعى المخرج شريف عرفة للانتهاء من تصوير الفيلم خلال شهر يونيو المقبل، وبدأ صناع العمل تصوير الفيلم بعد تعافي النجم أحمد عز من فيروس كورونا، والذي أصيب به خلال النصف الثاني من شهر رمضان الماضي.

تفاصيل تحضير الجزء الثاني من مسلسل هجمة مرتدة

علي جانب آخر يستعد أحمد عز للجزء الثاني من مسلسل “هجمة مرتدة” حيث فجر المنتج تامر مرسي مفاجأة بتجهيز جزء ثانٍ من مسلسل "هجمة مرتدة" الذي يحكي عن الجاسوسية، ليعرض عام 2022 المقبل، والذي خاض بطولته الفنان أحمد عز، وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنانة هند صبري، والفنانة الكبيرة ماجدة زكي، والنجم هشام سليم، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، والفنان صلاح عبدالله، والفنانة الشابة ندا موسى، ونضال الشافعي، ومحمد جمعة، وخالد أنور، ومن تأليف باهر دويدار.

تفاصيل أحداث مسلسل هجمة مرتدة

يعد مسلسل هجمة مرتدة من الأعمال الهامة والتي تناقش إحدى العمليات من ملفات المخابرات العامة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي توضح سيطرة الأجهزة الاستخباراتية العالمية على بعض العناصر الضعيفة وتجنيدهم مقابل حفنة من المال، ويقدم العمل شخصية "سيف" والتي قدمها النجم أحمد عز بشكل مختلف وسط أجواء من الأكشن، من خلال شاب يعمل بالخارج، ويتعاون مع المخابرات المصرية ويجهض جهود بعض الأجهزة الخارجية في استغلال الشباب لتنقلب العملية الاستخباراتية عليهم في ضربة قوية للمخابرات العامة من خلال عنصرين هامين من قيادات الجهاز يقوم بهما الفنان هشام سليم، والفنان نضال الشافعي.