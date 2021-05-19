الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية: برتوكول السلامة الجديد يسهل عودة افتتاح الموسم السياحى

المفوضية الاوروبية
المفوضية الاوروبية

رحبت المفوضية الأوروبية ببروتوكول الصحة والسلامة الجديد الذي يتضمن متطلبات وتوصيات للشركات والمواقع السياحية في مختلف القطاعات، بدءًا من أماكن الإقامة وصولًا إلى المواقع التراثية، بهدف التخفيف التدريجي للقيود المفروضة والناتجة عن وباء كورونا،  مؤكدة أن هذا البروتوكول سيسهل إعادة افتتاح الموسم السياحي الأوروبي


وذكرت المفوضية، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا البروتوكول سيسهل إعادة فتح السياحة بأمان في الوقت المناسب لموسم الصيف ويسلط الضوء على صورة الاتحاد الأوروبي وسمعته من حيث الجودة كوجهة سياحية.. حيث ستتمكن الدول الأعضاء من منح علامة السلامة الجديدة للمنشآت السياحية، التي تنفذ بروتوكول الصحة والسلامة الخاص بالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) وتتوافق معه.


في هذا السياق، قال المفوض الأوروبي والمسئول عن السوق الداخلية، تييري بريتون ، «لقد تسببت جائحة كورونا في اضطراب النظام البيئي السياحي، مما تسبب في فقدان الدخل وتهديد ملايين الوظائف، إلا أنه في الوقت نفسه ، تظل الصحة والسلامة من الاهتمامات الرئيسية للمواطنين الذين يتطلعون إلى الإجازات بعد فترات طويلة وصعبة».


وأضاف "ستساعد علامة سلامة السياحة الأوروبية الشركات السياحية على ضمان إجراءات السلامة قبل موسم الصيف، وبالتالي زيادة ثقة المسافرين والمقيمين والعاملين في قطاع السياحة".


وتشجع كل من المفوضية واللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي (CEN)، المؤسسات السياحية التي ترغب في الاستفادة من هذه العلامة أو الملصق على استخدام إمكانيات تمويل الاتحاد الأوروبي المختلفة المتاحة للسياحة من أجل مواجهة التكاليف المحتملة المرتبطة بتنفيذ البروتوكول والملصق.


وكانت اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي (CEN) قد دعت في مارس 2021 ، إلى الاستعداد قبل الصيف لهذه المبادرة كأساس لبروتوكولات الصحة والسلامة لقطاع السياحة، وتم تطوير البروتوكول دوليًا من قبل منظمة الـ ISO كجزء من "تدابير للحد من انتشار كورونا في صناعة السياحة"، وتمت الموافقة عليه الآن.

المفوضية الاوروبية المجلس الأوروبى بروتوكول السلامة اوروبا الموسم السياحي الأوروبي

الأكثر قراءة

استمرار غلق المحال حتى نهاية مايو.. وإعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ

«زنزبار- سيرينجيتي».. سر صورة هنا الزاهد المثيرة للجدل

بحضور جمال مبارك.. تشييع جثمان ابنة فريد الديب من مسجد الشرطة بأكتوبر

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

«داخل كابينة الطائرة».. القصة الكاملة لصورة هنا الزاهد المثيرة للجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أسوشيتد برس»: أمريكا طالبت إسرائيل بوقف الهجمات على غزة

إسرائيل تعلن استهداف 40 موقعًا تحت الأرض تابعًا لحماس

مؤسسات حقوقية عربية تبحث توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين