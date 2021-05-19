المفوضية الأوروبية: برتوكول السلامة الجديد يسهل عودة افتتاح الموسم السياحى

رحبت المفوضية الأوروبية ببروتوكول الصحة والسلامة الجديد الذي يتضمن متطلبات وتوصيات للشركات والمواقع السياحية في مختلف القطاعات، بدءًا من أماكن الإقامة وصولًا إلى المواقع التراثية، بهدف التخفيف التدريجي للقيود المفروضة والناتجة عن وباء كورونا، مؤكدة أن هذا البروتوكول سيسهل إعادة افتتاح الموسم السياحي الأوروبي



وذكرت المفوضية، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا البروتوكول سيسهل إعادة فتح السياحة بأمان في الوقت المناسب لموسم الصيف ويسلط الضوء على صورة الاتحاد الأوروبي وسمعته من حيث الجودة كوجهة سياحية.. حيث ستتمكن الدول الأعضاء من منح علامة السلامة الجديدة للمنشآت السياحية، التي تنفذ بروتوكول الصحة والسلامة الخاص بالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) وتتوافق معه.



في هذا السياق، قال المفوض الأوروبي والمسئول عن السوق الداخلية، تييري بريتون ، «لقد تسببت جائحة كورونا في اضطراب النظام البيئي السياحي، مما تسبب في فقدان الدخل وتهديد ملايين الوظائف، إلا أنه في الوقت نفسه ، تظل الصحة والسلامة من الاهتمامات الرئيسية للمواطنين الذين يتطلعون إلى الإجازات بعد فترات طويلة وصعبة».



وأضاف "ستساعد علامة سلامة السياحة الأوروبية الشركات السياحية على ضمان إجراءات السلامة قبل موسم الصيف، وبالتالي زيادة ثقة المسافرين والمقيمين والعاملين في قطاع السياحة".



وتشجع كل من المفوضية واللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي (CEN)، المؤسسات السياحية التي ترغب في الاستفادة من هذه العلامة أو الملصق على استخدام إمكانيات تمويل الاتحاد الأوروبي المختلفة المتاحة للسياحة من أجل مواجهة التكاليف المحتملة المرتبطة بتنفيذ البروتوكول والملصق.



وكانت اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي (CEN) قد دعت في مارس 2021 ، إلى الاستعداد قبل الصيف لهذه المبادرة كأساس لبروتوكولات الصحة والسلامة لقطاع السياحة، وتم تطوير البروتوكول دوليًا من قبل منظمة الـ ISO كجزء من "تدابير للحد من انتشار كورونا في صناعة السياحة"، وتمت الموافقة عليه الآن.