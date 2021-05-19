الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

11 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية توزيع المواريث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى

محكمة
محكمة

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 11 يوليو المقبل، لنظر دعوى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني ونص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وسقوط نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 فيما تضمنه من توزيع المواريث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى.

وأقيمت الدعوى رقم 83 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدنى لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور.

وتنص فى الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى على أن "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها".

كما تنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يستحق الإرث بموت الموروث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.

يئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدستورية القانون المدني قانون الأحوال الشخصية لأحوال الشخصية

الأكثر قراءة

استمرار غلق المحال حتى نهاية مايو.. وإعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ

«زنزبار- سيرينجيتي».. سر صورة هنا الزاهد المثيرة للجدل

بحضور جمال مبارك.. تشييع جثمان ابنة فريد الديب من مسجد الشرطة بأكتوبر

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

«داخل كابينة الطائرة».. القصة الكاملة لصورة هنا الزاهد المثيرة للجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أسوشيتد برس»: أمريكا طالبت إسرائيل بوقف الهجمات على غزة

إسرائيل تعلن استهداف 40 موقعًا تحت الأرض تابعًا لحماس

مؤسسات حقوقية عربية تبحث توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين