الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد أزمة شربل وهبه.. تكليف وزيرة الدفاع اللبنانية بتولي «الخارجية»

زينة عكر
زينة عكر

وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الأربعاء، مرسوما يقضي بتعيين نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، وزيرة للخارجية بالوكالة، إلى جانب مهامها الوزارية الأساسية.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، أن المرسوم تضمن تعديل تعيين الوزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين، بحيث عُينت زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة بدلا من أن تكون وزيرة للداخلية بالوكالة، إلى جانب تعيين دميانوس قطّار (وزير البيئة والتنمية الإدارية) وزيرا للداخلية بالوكالة بدلا من أن يكون وزيرا للخارجية بالوكالة.

وأضافت الرئاسة اللبنانية أنه وبعد طلب وزير الخارجية شربل وهبه قبول إعفائه من مسئولياته ومهامه كوزير للخارجية، وبعد التشاور بين الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، طُلب إلى الوزيرة زينة عكر المباشرة بمهامها كوزيرة للخارجية بالوكالة إضافة إلى مهامها الأصلية كنائبة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة للدفاع.

كان الوزير شربل وهبه قد قدم في وقت سابق اليوم طلبا بإعفائه من مسئولياته الوزارية، وذلك على خلفية تصريحات كان قد أدلى بها في حديث مع قناة الحرة الإخبارية الأمريكية قال فيه إن "دول أهل المحبة والصداقة والأخوة للبنان قد أتت بتنظيم داعش وقامت بزراعة التنظيم في نينوى والأنبار بالعراق ومدينة تدمر السورية وبتمويل منها".. الأمر الذي أثار ردود أفعال سياسية غاضبة، حيث اعتُبرت هذه التصريحات بمثابة إساءة بالغة للدول العربية والخليجية.

جدير بالذكر أنه قد كشفت قناة mtv اللبنانية عن رفض زينة عكر، وزيرة الدفاع اللبنانية، منصب وزير الخارجية خلفاً لشربل وهبي الذي تقدم باستقالته صباح اليوم لرئيس البلاد.

وقالت القناة في التصريحات الخاصة بها أن المرسوم كان تم إصداره صباح اليوم، ولكن في اللحظات الأخيرة رفضت القبول به.

زينة عكر ميشال عون لبنان الرئيس اللبناني الدفاع اللبنانية

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