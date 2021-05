الحفيد الثاني عشر للملكة.. الأميرة بياتريس تنتظر مولودًا هذا الخريف

5/20/2021 12:27:11 AM

أعلنت الأميرة بياتريس، 32 عامًا، وزوجها المطور العقاري إدواردو مابيلي موزي، 37 عامًا، أنهما يتوقعان مولودًا في الخريف، وجاء في بيان قصر باكنجهام عبر تويتر:"تم إبلاغ الملكة والعائلتان مسرورتان بالأخبار".

سيكون الطفل هو الحفيد الثاني عشر للملكة، حيث يتوقع الأمير هاري وميجان دوقة ساسكس طفلة هذا الصيف.

كانت الأميرة بياتريس ومابيلي موزي قد تزوجا في يوليو 2020، في حفل خاص صغير في Royal Chapel of All Saints in Royal Lodge ، Windsor، ولم يتم الإعلان عن حفل الزفاف مقدمًا.

وأكد الزوجان خطوبتهما في سبتمبر 2019 وكان من المقرر أن يتزوجا في 29 مايو 2020 في تشابل رويال في قصر سانت جيمس، يليه حفل استقبال خاص في حدائق قصر باكنجهام، ومع ذلك بسبب تدابير فيروس كورونا المستجد اضطروا إلى تغيير خططهم، وحضر حفل زفافهما الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب أجداد الأميرة بياتريس.

وارتدت الأميرة فستانا من تصيم نورمان هارتنل الذي ارتدته أولا الملكة إليزابيث في الستينيات، وأقرضته لحفيدتها لارتدائه يوم الزفاف، والمصنوع من أقمشة الأورجانزا والحرير الفاخر التفتا يسمى بادواسوي أو Peau De Soie بالفرنسية، ومزين بخامة ساتان الدوقة عاجي اللون، ومغطى بقطع الألماس، أما الحذاء الذي استخدمته بياتريس في الحفل كان من صنع فالنتينو، وكذلك باقة زهور مطابقة لتلك التي كانت تمسك بها.

وعن التاج فكان مرصع بالألماس استخدمته الملكة إليزابيث في حفل زفافها عام 1947 وأقرضته لبياتريس فهي الابنة الكبرى للأمير آندرو، ثاني أبناء ملكة بريطانيا، وسارة دوقة يورك، وترتيبها التاسع في ولاية عرش بريطانيا.

تأتي أخبار حمل الأميرة بياتريس بعد ثلاثة أشهر من ترحيب شقيقتها الصغرى الأميرة يوجيني 31 عامًا بالطفل أوغست فيليب هوك بروكسبانك في 9 فبراير مع زوجها جاك بروكسبانك.