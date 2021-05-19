تقرير حكومي يكشف خطى مصر نحو مركز عالمي للطاقة (إنفوجراف)

كشف تقرير ربع سنوي عن العام 2021، صادر عن هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، برئاسة الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي للهيئة موقف الإنتاج الفعلي للطاقات المتجددة للمشروعات، وكذا موقف معامل اختبارات الهيئة، وحجم ما تم توفيره من الوقود والقدرات المركبة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأكد تقرير هيئة تنمية الطاقة المتجددة أن السود الأعظم من عمليات الاختبارات التي شهدها معمل الهيئة كانت بنسبة 150% لاختبارات شهادة الطاقة للأجهزة المنزلية علي نحو:

غسالة الأطباق يعادل 18% التكييف 30% السخان الكهربائي 31 % الثلاجة 39 % غسالة الملابس 32% فيما سجلت الخلايا الفوتوفولتية 15 %.

وجاء في الفقرة الثانية من تقرير هيئة التنمية الجديدة والمتجددة موقف:

توفير الوقود

إذ تباينت نسب مساهمات مصادر الطاقات المتجددة في خفض الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية بالطرق القليدية علي نحو:

1- خفضت طاقة الرياح نحو 189 ألف طن بترول مكافئ.

2- خفضت طاقة المركبات الشمسية نحو 24 ألف طن بترول مكافئ.

3- خفضت طاقة الخلايا الشمسية نحو 167 ألف طن بترول مكافئ.

خفضت الطاقة الكهرومائية نحو 518 ألف طن بترول مكافئ

وتضمنت الفقرة الثالثة من تقرير هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة عرض لموقف:

القدرات المركبة

إذ تساهم القدرات المركبة بنسبة مختلفة في حجم إنتاج الطاقات المتجددة علي نحو:

طاقة الرياح نحو1378 ميجاوات. طاقة المركبات الشمسية نحو140 ميجاوات. طاقة الخلايا الشمسية نحو 1623 ميجاوات. الطاقة الكهرومائية نحو 2832 ميجاوات.

واختتمت هيئة تنمية الطاقة المتجددة تقريرها الربع سنوي بعرض موقف الإنتاج الفعلي من الطاقات المتجددة بمعدل قياس التيروات ساعة، موضحة حجم الإنتاج الفعلي بداية من العام 2014 حتى 2020 ومعدل التدرج في القدرات.